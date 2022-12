Ristorante battello affonda in Inghilterra, terrore al centro commerciale: clienti in fuga

Il ristorante Miller & Carter è affondato "come il Titanic" durante lo shopping di Natale in un affollato centro commerciale inglese. Le foto mostrano il ristorante inclinato in modo precario, con uno spettatore che dice che "sta andando giù come il Titanic".

Salerno, scende dal bus e dimentica il freno a mano: autista muore schiacciato dal pullman che guidava

La direzione del ristorante ha spiegato che ci sono stati dei "problemi strutturali". Miller e Carter Lakeside hanno annunciato che saranno chiusi "fino a nuovo avviso" dopo che il ristorante ha iniziato ad affondare nell'acqua del centro commerciale Lakeside venerdì.

Cosa è successo

Il personale del ristorante si stava preparando per il servizio del pranzo sulla barca nell'affollato centro commerciale dell'Essex, quando si è verificato il disastro. Le foto della scena mostrano il ristorante inclinato in modo precario, con uno spettatore che dice che "sta andando giù come il Titanic". Il direttore del centro commerciale Lakeside, Howard Oldstein, ha detto che il piroscafo ha iniziato ad affondare a metà venerdì mattina mentre la brigata in cucina si stava preparando per il servizio del pranzo.

Il lago dove è avvenuto l'incidente è profondo, la barca ristorante per il momento si è solo inclinata. La nave è stata isolata dal personale di sicurezza per ridurre ogni possibilità di rischio per gli acquirenti del vicino centro commerciale.

Il post dei proprietari

Miller e Carter Lakeside hanno rilasciato una dichiarazione sulla loro pagina Facebook per dire ai loro ospiti che sarebbero stati "chiusi fino a nuovo avviso a causa di problemi strutturali". "Contatteremo ogni ospite il prima possibile, per motivi di sicurezza non siamo in grado di accedere al nostro ristorante per rispondere a eventuali telefonate", si legge nel post.

"La direzione chiamerà tutti gli ospiti con prenotazioni imminenti. Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente causato." Un'altra filiale locale della famosa steakhouse si è offerta di accettare tutte le prenotazioni effettuate oggi presso la filiale di Lakeside. Miller & Carter Langdon Hills ha dichiarato: "Siamo a conoscenza della situazione attuale a Miller and Carter, Lakeside, se hai una prenotazione con loro oggi, chiamaci allo 01268 544714 o segui il link sottostante per prenotare il tuo tavolo a Langdon Hills invece. "Risponderemo a tutte le chiamate possibili per soddisfarti. Per favore, non provare a chiamare Miller e Carter Lakeside in questo momento poiché stanno lavorando duramente per cercare di correggere questa situazione."