Rischi geopolitici 2024: le due guerre (Ucraina-Russia e Israele-Hamas), la sfida Trump-Biden e l'inflazione. Cinquanta Paesi al voto

Sarà un 2024 ricco di rischi geopolitici per l'economia mondiale. Le guerre in Ucraina e nel Medio Oriente, con Gaza bombardata senza sosta, e 50 Paesi che andranno al voto con conseguenze economiche importanti, spiega un'analisi del New York Times. Eventuali vittorie dei populisti potrebbero spingere i governi a strette sugli scambi commerciali, sugli investimenti esteri e sull'immigrazione.

Fra gli appuntamenti elettorali più importanti c'è il voto in India, l'economia mondiale a crescita più veloce e quella che si compete con la Cina il titolo di hub manifatturiero globale. Le elezioni americane sono comunque le più significative a livello economico. Il loro impatto sarà notevole sulle prospettive della crescita mondiale, che resta in molti angoli del mondo lenta. La buona notizia arriva però dall'inflazione: dopo anni di volata, la corsa dei prezzi è rallentata e le banche centrali potrebbero iniziare a ridurre i tassi di interesse, spingendo così gli investimenti.

Il rischio escalation in Medio Oriente

Gli attacchi al traffico marittimo nel Mar Rosso da parte degli Houti hanno dato una nuova scossa all'instabile economia mondiale. E sarebbe solo l'ultima di una serie di crisi imprevedibili degli ultimi anni, dal Covid alla guerra in Ucraina.

Le elezioni più importanti

E poi ci sono una serie di elezioni, le cui ripercussioni saranno profonde in tutto l'Occidente. Si recheranno alle urne più di due miliardi di persone in circa 50 Paesi, tra cui India, Indonesia, Messico, Sud Africa, Stati Uniti e le 27 nazioni del Parlamento europeo. In tutto il 60% della produzione economica mondiale. Molti economisti - spiega il Nyt - hanno paragonato i recenti eventi economici a quelli degli anni ’70, ma il decennio che secondo Diane Coyle, professoressa di politiche pubbliche all’Università di Cambridge, più si avvicina è quello degli anni ’30, quando gli sconvolgimenti politici e gli squilibri finanziari «si sono tradotti in populismo, declino del commercio e poi politiche estreme».

Le elezioni più importanti del prossimo anno si terranno in India. Attualmente l’economia a più rapida crescita del mondo, sta lottando per competere con la Cina come polo manifatturiero mondiale. Le elezioni presidenziali di Taiwan di gennaio potrebbero aumentare le tensioni tra Stati Uniti e Cina. In Messico, il voto influenzerà l'approccio del governo all'energia e agli investimenti esteri. E un nuovo presidente in Indonesia potrebbe modificare le politiche sui minerali critici come il nichel.

Le elezioni negli Usa

Le elezioni presidenziali americane, ovviamente, saranno di gran lunga le più significative per l’economia mondiale. Con le prime conseguenze che si vedono già oggi con alcuni accordi tra gli Usa e Bruxelles. Sarà ancora una sfida tra Biden e Trum, il probabile candidato repubblicano che ha già detto che si ritirerà dalla partnership dell’America con l’Europa, ritirerà il sostegno all’Ucraina e perseguirà una posizione più conflittuale nei confronti della Cina. «L’esito delle elezioni potrebbe portare a cambiamenti di vasta portata nelle questioni di politica interna ed estera, compresi i cambiamenti climatici, le normative e le alleanze globali», ha spiegato in un recente rapporto la società di consulenza EY-Parthenon.

Il calo dell'inflazione

La crescita nella maggior parte degli angoli del mondo rimane lenta e decine di Paesi in via di sviluppo rischiano di andare in default sui propri debiti sovrani. L’aspetto positivo è che il rapido calo dell’inflazione sta spingendo le banche centrali a ridurre i tassi di interesse o almeno a frenarne la crescita, stimolando investimenti e acquisto di case.

La situazione nel Mar Rosso

Gli attacchi di droni e missili nel Mar Rosso da parte delle milizie Houthi appoggiate dall’Iran sono un ulteriore segno di crescente frammentazione. Negli ultimi due mesi, c’è stato un aumento di attori più piccoli come Yemen, Hamas, Azerbaigian e Venezuela che stanno cercando di cambiare lo status quo, ha affermato Courtney Rickert McCaffre , analista geopolitico presso EY-Parthenon. «Anche se questi conflitti sono più piccoli, possono comunque influenzare le catene di approvvigionamento globali in modi inaspettati». Gli assalti degli Houthi alle navi di tutto il mondo hanno fatto lievitare anche il prezzo del petrolio, dirottando al tempo stesso il traffico marittimo verso un’area molto più ampia.