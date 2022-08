Risarcimento voli, Klm paga 70 milioni di euro in 3 mesi: è la peggior compagnia aerea

Per i disagi è prima in classifica. La compagnia aerea KLM Royal Dutch Airlines ha ricevuto la bandiera nera per le cancellazioni dei voli, secondo i dati pubblicati dalla società di ricerca sull'aviazione Cirium. Il vettore franco-olandese ha tagliato il 5,8% dei voli di linea durante i tre mesi fino al 26 luglio. I dati arrivano pochi giorni dopo che il gruppo Air France-KLM, proprietario di KLM, ha rivelato, nei risultati del secondo trimestre, che l'indennizzo dei clienti per i ritardi dei voli gli era costato 70 milioni di euro (71 milioni di dollari) durante il secondo trimestre del 2022.

KLM ha accusato la carenza di manodopera negli aeroporti in Europa e negli Stati Uniti come la causa principale delle sue difficoltà operative. La compagnia aerea ha hub all'aeroporto di Amsterdam Schiphol, che è tra i primi 10 aeroporti europei in termini di ritardi dei voli, secondo l'agenzia di viaggi online Hopper. A luglio, KLM ha annunciato che avrebbe cancellato fino a 20 voli al giorno fino alla fine di agosto e ha limitato la vendita dei suoi biglietti più economici per ridurre al minimo i disagi.

Benjamin Smith, CEO del gruppo Air-France-KLM, ha affermato nel deposito che mentre il gruppo si era preparato per i livelli di domanda pre-pandemia, le compagnie aeree non sono immuni dalle "grandi sfide operative" che si verificano a livello globale. "La soddisfazione del cliente è in cima alle nostre priorità e sappiamo di non essere stati completamente in grado di fornire la qualità del servizio che ci si aspetta da noi", ha affermato Smith.