Regno Unito, oltre 40 milioni le dosi somministrate: ora si punta a vaccinare i 40enni

Il Regno Unito accelera sulla campagna vaccinale e supera il tetto dei 40 milioni di vaccini anti-Covid somministrati, inclusi circa 8 milioni di richiami. Ieri Boris Jhonson aveva confermato anche il raggiungimento di un altro traguardo: l'offerta della prima dose a tutti gli ultracinquantenni residenti nel Paese. Mel frattempo, il servizio sanitario (Nhs) ha annunciato un cambio di marcia significativo del piano vaccini a partire dai quarantenni, con la possibilità per chi ha da 45 anni in su di prenotare da oggi online la vaccinazione senza nemmeno attendere la convocazione. «È un'altra pietra miliare enormemente significativa del nostro programma vaccinale», avevano chiosato ieri il premier Tory e il suo ministro della Sanità, Matt Hancock, a proposito del copertura dei cinquantenni, impegnandosi ora a moltiplicare i richiami, ma confermando pure l'obitettivo già fissato della prima dose a tutta la popolazione adulta over 18 del Regno al più tardi entro il 31 luglio.

L'ipotesi di dover «mischiare» i diversi vaccini anti Covid, specie laddove si rendessero necessari richiami ulteriori oltre la seconda dose con versioni aggiornate tarate in modo più specifico sulle varianti del virus, non è da escludere secondo uno dei maggiori specialisti britannici: il professor Jeremy Brown, immunologo all'University College di Londra e membro del Joint Committee of Vaccination and Immunisation, l'organismo scientifico indipendente che assiste il governo di Boris Johnson in materia di campagna vaccinale sull'isola. Per Brown, potrebbe trattarsi di una necessità pratica «una volta che si sarà completata la somministrazione della doppia dose di Moderna, o Pfizer, o AstraZeneca, visto che in futuro sarà difficile poter garantire la disponibilità dello stesso tipo di vaccino» a tutte le singole persone.

We have hit a hugely significant milestone by offering jabs to everyone in the nine highest risk groups, giving them the protection vaccines provide against COVID-19.

I want to thank everyone involved in the vaccine rollout, which has already saved many thousands of lives. pic.twitter.com/VQWo9axoLG

— Boris Johnson (@BorisJohnson) April 13, 2021