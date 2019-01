Ex reginetta di bellezza muore, compagno mette l'anello di fidanzamento nella bara: «Lo porterà in Paradiso»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È morta in un tragico incidente stradale: l'ultima cosa che ha fatto, però, è stata spingere la figlioletta del suo compagno fuori dall'auto, salvandole la vita. Dawn Croke, insegnante ex reginetta di bellezza e mamma di due bambini, è morta in Irlanda in un maxischianto a Dungloe.Ai suoi funerali c'erano centinaia di persone e tutti i suoi familiari hanno portato alcuni oggetti che la hanno caratterizzata in vita: dei cd, alcuni trucchi, e, come ultimo regalo, un anello di fidanzamento che il compagno Patrick le ha messo al dito prima di chiudere la bara. «Voleva che Dawn andasse in Paradiso con l'anello al dito - ha detto tra le lacrime la sorella Emily - in modo che il loro sogno di sposarsi potesse comunque diventare realtà».