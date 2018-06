© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sorella minore della regina Maxima di Olanda, Inés Zorreguieta, 32 anni, è morta mercoledì sera a Buenos Aires, in Argentina. Lo conferma l'ufficio di comunicazione della famiglia reale olandese. Inés, che soffriva di problemi depressivi, è stata trovata priva di vita nella sua casa di Buenos Aires, in quello che probabilmente è «un suicidio», secondo quanto ha riferito un portavoce del governo olandese alla televisione Nos.I media argentini in questi ultimi anni hanno parlato più volte dei problemi di Inés Zorreguieta, segnata, in passato, anche dall'anoressia. La vita della sorella della sovrana olandese sembrava tuttavia essersi stabilizzata negli ultimi tempi.Per anni, la donna ha sofferto di un disturbo alimentare ed è stata ricoverata in una clinica psichiatrica per alcuni mesi. Nel febbraio 2016, il presidente argentino Mauricio Macri le aveva dato un incarico di coordinamento dei programmi sociali, un gesto che aveva suscitato forti critiche perché considerato di «favoritismo» dalla stampa argentina.«Sono molto scioccata e molto triste», ha detto la sovrana, che è di origine argentina, in una dichiarazione.Dopo l'annuncio, Máxima ha cancellato tutti i suoi impegni ufficiali fino alla fine della prossima settimana, incluso un viaggio di stato in Lettonia, Estonia e Lituania. Suo marito, il re Guillermo Alejandro, viaggerà da solo. Non si sa quando sarà sepolta o se Máxima si recherà in Argentina per partecipare ai funerali della sorella minore, che aveva 13 anni meno di lei.Più giovane di sette figli, Inés è stata damigella d'onore al matrimonio della sorella nel febbraio 2002 ed è stata la madrina della terza figlia della coppia, Ariana, insieme ad altre quattro persone, tra cui Guillermo de Luxemburgo.