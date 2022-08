La Regina Elisabetta rompe la tradizione dopo 70 anni di regno: incaricherà il nuovo primo ministro a Balmoral

Per la prima volta in 70 anni di trono, la regina Elisabetta assegnerà l'incarico al nuovo primo ministro britannico, lontano da Londra, nella sua tenuta di Balmoral, nell'Aberdeenshire in Scozia, dove al momento sta trascorrendo le sue vacanze estive. L'annuncio storico, è stato dato da un portavoce di Buckingham Palace, spiegando che l'incontrò con il nuovo premier avverrà il prossimo 6 settembre. Per la carica sarà un testa a testa tra l'ex ministro delle Finanze Rishi Sunak e la ministra degli Esteri Liz Truss.

Una tradizione che si infrange dopo quasi un secolo. Finora la monarca inglese, 96 anni, alle prese con problemi di mobilità dallo scorso autunno, aveva nominato 14 premier a Buckingham Palace o nel Castello di Windsor. Il comunicato della casa reale ha "spezzato" una tradizione lunga 70 anni: «La regina riceverà il primo ministro Boris Johnson martedì 6 settembre a Balmoral. Seguirà un'udienza con il nuovo primo ministro». L'ultimo primo ministro ad essere nominato lontano da Buckingham Palace risale a più di un secolo fa, quando nel 1908 il re Edoardo VII chiese a Herbert Henry Asquith di formare un governo a Biarritz, sulla costa basca francese.

Sarà quindi la Scozia teatro del più famoso cerimoniale del Regno Unito, noto come «kissing hands». Come da prassi, quindi, il premier uscente, in questo caso Boris Johnson, parte dal centro di Londra, a bordo della macchina nera del governo, affiancata dal corteo della polizia, fino al luogo dove si trova la regina. Dopo aver rassegnato le dimissioni e aver lasciato la residenza della sovrana, il successore arriva con la propria auto e la regina chiede formalmente di formare un governo. Si tratta di una formalità, ma che segna l'inizio di una nuova era per il Paese.

