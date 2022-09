Elisabetta, chi sono e cosa fanno i nipoti della Regina: da Luoise Windsor a James, i più piccoli (e promettenti) della famiglia reale

Li abbiamo visti camminare insieme, composti, dietro la bara dell'amata nonna, la regina Elisabetta. Simboli di quella famiglia (non sempre così unita) che è il cuore pulsante de regno dei Windsor. Ma chi sono gli 8 nipoti di Lilibet? Per William, 40 anni, il principe di Galles e futuro erede al trono ed Harry, 38, il duca di Sussex, al momento quinto in linea di successione al trono dopo il padre, non servono presentazioni. Ma nella famiglia reale ci sono altri principi che stanno rubando la scena. Vediamo chi sono.

Zara Phillips

Zara Phillips, sposata Tindall, 41 anni, è la figlia della principessa Anna e del suo primo marito, il capitano Mark Phillips. Non è principessa perché il padre è capitano dell'esercito (ma non nobile) e la madre ha scelto di crescerla senza titoli, sperando di garantirle una vita più libera e serena. Zara Tindall è quindi una royal minore, ma ha avuto comunque un ruolo di primo piano ai funerali. Zara ha vissuto una vita molto riservata, lontana dai riflettori: è un'eccellente cavallerizza e condivideva con Elisabetta II la passione per i cavalli e per l'equitazione. In questi giorni è tornata al centro della scena proprio per lo stretto legame con la defunta sovrana.

Peter Phillips

Peter Mark Andrew Phillips, 44 anni, è il fratello di Zara. Ha lavorato per il team di Formula 1 Jaguar Racing e in seguito per la scuderia britannica Williams F1, come manager per le sponsorizzazioni. Ha lasciato la Williams F1 nel settembre 2005, per diventare manager presso la Royal Bank of Scotland in Edimburgo. Si è separato dalla moglie, la canadese Autumn Kelly, nel giugno 2021.

Beatrice di York

La principessa Beatrice, 34 anni, una delle due figlie del principe Andrea, era molto legata alla nonna. Forse non tutti sanno che è sposata con un italiano, Edoardo Mapelli Mozzi, da cui ha una bimba, Sienna Elizabeth, e che per le sue nozze scelse un capo riciclato dal guardaroba reale appartenuto proprio a Elisabetta. La primogenita di Andrea di York e Sarah Ferguson non è una working-royal, ovvero un membro attivo della famiglia reale. Ma dopo la morte di nonna Elisabetta II è salita nella linea di successione al trono. Ora si trova al nono posto, dopo William, George, Charlotte, Louis, Harry, Archie, Lilibet e il principe Andrea. Per legge, i Consiglieri di Stato includono la moglie del sovrano e le successive quattro persone nella linea di successione che abbiano più di 21 anni. In base a questi criteri, Beatrice di York è l’ultima del gruppo dopo Camilla, William, Harry e Andrea. Ed è destinata a ricoprire l’incarico finché il principe George non avrà 21 anni, vale a dire fino al 2034. Quello del Consigliere di Stato - autorizzato a sostituire il sovrano d'Inghilterra nella maggior parte delle sue funzioni ufficiali - è tutt’altro che un incarico formale.

Eugenie di York

Eugenie di York, 32 anni, sorella di Beatrice è sposata con Jack Brooksbank. Probabilmente in futuro la coppia si trasferirà in Portogallo perché Jack ha ottenuto un incarico di lavoro al CostaTerra Golf and Ocean Club, un resort di lusso a circa un'ora a sud di Lisbona, e questo lo porterà a trascorrere molto tempo lontano dal Regno Unito. I giorni successivi la morte della regina lei e la sorella hanno pubblicato una foto sui social per omaggiare il ricordo di Lilibet: «Carissima nonna, non siamo state in grado di esprimere molto a parole da quando ci hai lasciati. Ci sono state lacrime e risate, silenzi e chiacchiere, abbracci e solitudine, e una perdita collettiva per te, la nostra amata regina e la nostra amata nonna. Noi come tanti pensavamo che saresti stata qui per sempre. Eri la nostra matriarca, la nostra guida, la mano amorevole sulle nostre spalle che ci guidava in questo mondo. Ci hai insegnato tanto e queste lezioni e quei ricordi li custodiremo per sempre» .

Lady Louise Windsor

I suoi riccioli biondi e il suo viso acqua e sapone avevano già attirato l'attenzione in occasione del Giubileo per i 70 anni di regno della sovrana, ma adesso la giovane 18enne sembra finalmente essere pronta a spiccare il volo. Se infatti finora la figlia del principe Edoardo e della moglie Sophie era stata piuttosto defilata, in occasione del lungo addio alla nonna la sua trasformazione è apparsa evidente. Tubino nero, fascinator e sobrie décolleté abbinati, capelli semiraccolti, l'erede di casa Windsor ha conquistato il popolo social. In molti hanno letto come un omaggio alla regina il ciondolo a forma di cavallo indossato alla Westminster Hall. Come la nonna infatti ama l'equitazione e come il nonno, il principe Filippo, la corsa in carrozza trainata da cavalli. Frequenta a St. Andrews University e studia inglese. La ragazza per scelta dei genitori non ha il titolo di Altezza Reale, così come il fratello minore James, pur avendo la possibilità di adottarlo nel corso della vita.

James visconte Severn

James visconte Severn, 15 anni, è il nipote più piccolo di Elisabetta. Figlio di Edoardo e di Sophie, fratello della diciottenne Lady Louise Windsor. Stando ai quotidiani britannici sarebbe stato uno dei favoriti di Sua Maestà, che era molto legata alla famiglia di Edoardo, l'unico figlio che non ha divorziato e che si è sempre tenuto lontano dagli scandali. James non ha titoli, non è cioè principe, anche se ne avrebbe avuto diritto, ma papà Edoardo e mamma Sophie hanno preferito così, tenendo i figli in gran parte lontani dai riflettori reali. E' attualmente il 14esimo in linea di successione al trono. Vive ancora con i genitori a Bagshot Park, una tenuta del XVII secolo vicino a Windsor.