Regina Elisabetta, è morto Fergus: il cucciolo adottato come “distrazione” durante la malattia di Filippo

Secondo lutto per la Regina Elisabetta dopo la morte del Principe Filippo. È morto Fergus, uno dei due cuccioli di razza corgi della sovrana, regalati del principe Andrea durante la malattia di Duca di Edimburgo per distrarre Elisabetta. Lo scrive il tabloid Sun, per il quale la regina è «distrutta» dalla morte del cucciolo. Un fonte al castello di Windsor ha detto al giornale che «tutte le persone coinvolte sono preoccupate, perché questo succede così poco tempo dopo la morte del marito».

Queen suffers fresh heartache after death of new dorgi puppy Fergus given to her when Prince Philip fell ill https://t.co/Emccg0MqAv

— The Sun (@TheSun_NI) May 19, 2021