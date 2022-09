Morte regina Elisabetta, chi è Sir Huw Thomas: il suo medico personale per 16 anni

Sir Huw Thomas, è il nome del medico personale capo del team di dottori rimasto a disposizione della Regina Elisabetta, 24 ore su 24, fino all'ultimo momento. Sir Thomas è professore di gastroenterologia all'Imperial College, direttore della Family Cancer clinic dell'ospedale londinese di ST. Mark, e fa parte della squadra dei medici al servizio della Royal Family da 16 anni, assumendo la guida del team nel 2014, come riportato dal Guardian.

Sir Huw Thomas : il medico personale di Elisabetta II

Il medico ufficiale della regina è un titolo che risale al 1557. Sir Huw Thomas è anche consulente presso il King Edward VII hospital, la clinica privata di Marylebone dove vengono la cinica dove vengono curati i reali, la stessa dove fu portato, prima della sua dipartita, il principe Filippo.

Il luminare ha seguito anche le due ultime gravidanze di Kate, moglie del principe William. Diventato Sir nel 2021 e insignito del titolo di cavaliere comandante dell'ordine della regina Vittoria, Thomas raccontò allora di considerare il suo ruolo come «un grande onore». «La natura del lavoro è interessante perché vedi come lavora un'intera organizzazione, la Casa reale. Diventi parte di questa organizzazione e sei il dottore personale delle principali persone che ne fanno parte, che sono pazienti come le altre persone», aveva spiegato.