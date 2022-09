Regina Elisabetta e i suoi cappelli, il tocco di stile che rivela lo spirito estroso (e autoronico) della sovrana

Sobri ed eleganti oppure estrosi e colorati, ma sempre rigorosamente abbinati all'outfit: i cappelli sono sempre stati una grande passione della Regina Elisabetta oltre che una "firma" inconfondibile del suo stile. C'è chi ha addirittura contato quanti ne ha indossati: circa 5mila modelli diversi in 70 anni di regno. Molto più di un accessorio, ma il simbolo di un animo fantasioso e un po' sopra le righe, una piccola rivincita ironica sulla patina di serietà e formalità che solitamente avvolge la vita di corte.

Regina Elisabetta come sta, la nuova premier Liz Truss: «L'intero paese è preoccupato»

I cappelli indimenticabili indossati da Elisabetta

Dai fiori ai frutti, fino e alle piume, ai fiocchi e ai bottoni, sono tantissimi i materiali che hanno adornato il capo di sua altezza in tutte le occasioni, dagli incontri ufficiali a quelli informali in famiglia. Tra quelli che resteranno nella storia l'ascot hat giallo canarino (in tinta con l'abito) indossato per il Royal Weeding di William e Kate o il capello verde con fiocco scelto per concludere il giubileo di platino per i suoi 70 anni di regno. Una passione diventata così pop che da Ascot oltre alle scommesse per le corse ippiche si accettavano anche quelle sul colore del cappello che la Regina avrebbe scelto per l'occasione.

Cappelli della Regina, che fine fanno quando non li usa più?

Insomma, i cappelli della regina sarebbero oltre 5mila: una preziosa collezione, che è principalmente conservata negli armadi reali di Buckingham Palace e del castello di Windsor, eccezion fatta per alcuni modelli "più celebri" che sono esposti in musei di tutto il mondo. Ad occuparsi dei preziosi accessori è Angela Kelly, dresser personale di Elisabetta II che li cataloga e cura personalmente in modo che nessuno venga perso. Se un museo vuole prenderli in prestito è necessario prenotarli con anni di anticipo e presentare importanti referenze. Secondo le indiscrezioni della casa reale ogni modello viene usato almeno 10 volte e poi viene conservato con attenzione finchè non diventa troppo usurato per gli standard reali. Certo la regina non li ha mai venduti: al massimo li regalava alle sue assistenti, in modo che possano essere venduti senza dare troppo nell'occhio e per scopi di beneficenza.

Regina Elisabetta, il mondo con il fiato sospeso: il sito dei Windsor va in tilt, la Bbc interrompe le trasmissioni