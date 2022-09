Regina Elisabetta II, perché una cornamusa è stata suonata al funerale

La sveglia della Regina Elisabetta II ha suonato per l'ultima volta. Era il modo con cui ogni mattina iniziava la giornata: il suono delle cornamuse dal vivo. Una musicista, intitolata Piper to the Sovereign, suonava lo strumento alle 9 del mattino per 15 minuti: a portata d'orecchio dalla sua finestra ogni mattina. Ovunque dormisse la regina - Windsor Castle, Buckingham Palace o Balmoral - il suo suonatore di cornamusa era lì per iniziare la sua giornata. Tuttavia il musicista non si univa a lei a Sandringham. Secondo Tatler, lì, "non hanno mai spazio per ospitarlo".

Regina Elisabetta, i suoi corgi al funerale: il principe Andrea si ferma ad accarezzarli

Chi ha suonato la cornamusa per la Regina Elisabetta II

L'ex maggiore del pipe Gordon Webster è stato il suonatore di cornamusa dei Queen dal 1995 al 1998 e ha detto che doveva memorizzare oltre 700 canzoni, perché "ai Queen non piace che tu ripeta le stesse melodie ogni giorno".

Quando è iniziata la tradizione

La tradizione di un suonatore di cornamusa reale iniziò con la regina Vittoria nel 1843 dopo che lei e Albert visitarono le Highlands e soggiornarono al castello di Taymouth, secondo Bagpipe News. Victoria scrisse a sua madre durante la visita: "Non abbiamo sentito altro che cornamuse da quando siamo nelle bellissime Highlands, e me ne sono così affezionata [sic], che intendo avere un Piper, che può, se tu piace, pipe ogni sera al Frogmore."

Queen Elizabeth II had a personal alarm clock—in the form of a bagpiper—who played outside her window each morning. That bagpiper played one last tune for her at her state funeral. pic.twitter.com/3EyDYmUac4 — NowThis (@nowthisnews) September 19, 2022

Presto, Victoria assunse Angus MacKay come primo Piper al Sovereign, e suonava la mattina e la sera. Secondo la rivista The Graphic nel novembre 1882, "La regina Vittoria viene svegliata ogni mattina dal suono delle cornamuse reali sotto la finestra della sua camera da letto; la musica generalmente dura dalle otto alle nove". Quel ruolo è continuato nel corso dei decenni, fino ai giorni nostri; l'attuale suonatore di cornamusa è il maggiore Richard Grisdale, del Royal Regiment of Scotland, che ha iniziato il suo mandato nel 2019.