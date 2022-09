Funerali Regina, la principessa Charlotte in nero col cappello: «La bisnonna sarebbe fiera di lei»

La principessa Charlotte ha fatto il suo ingresso ai funerali della regina Elisabetta lasciando tutti senza parole. La sua presenza non era affatto scontata, si vociferava, infatti, nei giorni scorsi che i figli del principe William e Kate Middleton, così come quelli del principe Harry e Meghan Markle, non sarebbero stati presenti. Ma il piccolo George, 9 anni e Charlotte di Cambridge, di 7 anni, alla fine hanno fatto la loro entrata nell'abbazia di Westminster per salutare l'ultima volta la bisonna Elisabetta.

Com'era vestita la principessa Charlotte

È stato il primo funerale per la piccola di William e Kate, ma nonostante ciò Charlotte si è vestita totalmente di nero, colore tradizionalmente legato a questo genere di cerimonie. Cappotto lungo con una plissettatura sulla schiena, spilla di diamanti e un cappello nero con un fiocco dietro. La giovane principessa è stata vista indossare per la prima volta un cappello formale, proprio come quello di sua madre, e ha indossato il suo primo gioiello simbolico a ferro di cavallo, per omaggiare l'amore per i cavalli della bisnonna nel giorno più triste, che poi si è scoperto che è stata la sovrana stessa a regalare alla giovane principessa la dolce spilla. Rendendo così tributo alla bisnonna scomparsa.

Nonostante la giovane età, la principessa Charlotte è stata impeccabile durante la cerimonia: è rimasta seduta con i suoi genitori, insieme al fratello, il principe George, durante tutto il servizio funebre. Il principe George e la principessa Charlotte hanno imitato il linguaggio del corpo dei loro genitori durante la cerimonia, nel tentativo di rimanere forti per William e Kate durante la processione.

«La sua bisnonna sarebbe molto fiera»

La loro presenza non è di certo passata innoservata dagli utenti dei social, che hanno trovato molto dolce il modo in cui i due fratelli hanno mostrato il loro dolore. La principessa Charlotte è stata avvistata mentre imitava dolcemente le azioni di sua madre durante il funerale di stato, mentre alzava il cappello con grazia, proprio come Kate. Alcuni utenti hanno scritto: «La principessa Charlotte è così bella con il suo cappellino, la sua bisnonna sarebbe molto fiera».