Regno Unito, il messaggio di Natale della Regina Elisabetta

E' stato un messaggio dai toni molto personali quello della regina Elisabetta in occasione del Natale, il primo senza il principe Filippo, dopo 73 anni di vita insieme. Registrato la scorsa settimana, prima della decisione della regina, 95 anni, di trascorrere il Natale al Castello di Windsor. Per il secondo anno consecutivo Elisabetta ha rinunciato al trasferimento a Sandringham, una precauzione visto l'andamento dei contagi da coronavirus nel Regno Unito, e ha anche cancellato il tradizionale pranzo allargato pre-natalizio. Al castello di Windsor trascorrerà il Natale in compagnia del principe Carlo e di Camilla. Non ci sarà la principessa Anna, dopo che il marito, Sir Timothy Laurence, è risultato positivo al Covid.

Cosa ha detto la Regina Elisabetta

Le parole della Regina Elisabetta hanno colpito i sudditi, soprattutto per il passaggio nel quale ricorda suo marito: «Sebbene sia un momento di grande felicità e buon umore per molti, il Natale può essere difficile per coloro che hanno perso i propri cari. Quest'anno, soprattutto, capisco perché»

La regina ha ricordato con affetto il principe, dicendo che il suo «senso del dovere, la curiosità intellettuale e la capacità di tirare fuori il divertimento da ogni situazione erano tutti irrefrenabili». La regina ha poi sottolineato l'impatto del Covid sulle festività natalizie della famiglia Reale. Quest'anno «Covid significa di nuovo che non possiamo festeggiare come avremmo voluto», ha detto.