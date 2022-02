Covid, la regina Elisabetta supera indenne il tè con Carlo e torna al lavoro

Niente Covid per la regina Elisabetta almeno a guardare l'agenda dei prossimi impegni, al momento ancora tutti confermati. Secondo fonti reali, riporta il Sun, infatti sua maestà ha in calendario per la prossima settimana impegni che dovrebbe adempiere al Castello di Windsor: tra cui meeting in video chiamata organizzati dal suo studio. Motivo per supporre che la regina abbia superato indenne il tè con Carlo, incontro avvenuto due giorni prima che il principe del Galles risultasse positivo al Covid.

Carlo ha scoperto di essere positivo al virus, per la seconda volta, dopo un test fatto come da prassi prima di un impegno pubblico. Nessun particolare problema di salute per il principe se non l'ansia di aver potuto contagiare la madre incontrata nei giorni precedenti. La regina è stata infatti immediatamente monitorata dai suoi medici che le hanno consigliato di eseguire test e finora non ha mostrato alcun sintomo. La sua salute rimane comunque sotto stretto controllo.