Regina Elisabetta positiva al Covid. Buckingham Palace: «Sintomi lievi simili a un raffreddore». Il contagio dopo l'incontro con Carlo

La Regina Elisabetta è positiva al Covid. Lo fa sapere Buckingham Palace, sottolineando che la sovrana ha sintomi leggeri. Gli ultimi a essere contagiati a palazzo erano stati il principe Carlo (colpito dal Covid per la seconda volta) e la moglie Camilla. La sovrana britannica, che ha 95 anni e che sta riscontrando «sintomi lievi simili ad un raffreddore», continuerà comunque con tutta probabilità da adempiere ai suoi compiti meno impegnativi da Windsor nella prossima settimana.

APPROFONDIMENTI IL CASO Principe Andrea, accordo con Virginia Giuffre: pagherà un... MONDO Londra, l'immagine della Regina Elisabetta a Piccadilly Circus GRAN BRETAGNA Camilla positiva al Covid: l'altra settimana si era contagiato il...

Principe Andrea, accordo con Virginia Giuffre: pagherà un indennizzo alla donna che lo accusa di abusi sessuali

Kate Middleton, la rivelazione sulle nozze. «Pianse dietro le quinte per l'abito da sposa»

Elisabetta II contagiata dal principe Carlo

Elisabetta II è risultata positiva dopo essere stata in contatto diretto con il principe Carlo nella settimana in cui quest'ultimo risultava per la seconda volta contagiato dal virus. I timori per la salute della regina Elisabetta erano emersi una decina di giorni fa quando il figlio era risultato positivo al coronavirus. Due giorni prima del test Carlo era stato in contatto con la monarca. In quell'occasione Buckingham Palace fece sapere che la regina non presentava alcun sintomo. Il 14 febbraio, però, anche la duchessa di Cornovaglia Camilla, consorte del principe Carlo, era risultata positiva al Covid-19. Per il principe Carlo questa è la seconda volta che contrae il coronavirus.

Camilla positiva al Covid: l'altra settimana si era contagiato il principe Carlo

I timori per la sovrana

Elisabetta, 95 anni, ha perso il marito Filippo la scorsa estate. La sovrana deve fare i conti con gli acciacchi tipici della sua età: negli ultimi impegni pubblici è stata vista con un bastone e scarpe comode. La preoccupazione per la sua salute, ora che è stata contagiata dal Covid, serpeggia tra i sudditi: lo scorso ottobre la regina era stata ricoverata per accertamenti e i dottori le avevano ordinato di riposare e di cambiare alimentazione.