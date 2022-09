Regina Elisabetta, il mondo con il fiato sospeso: il sito dei Windsor va in tilt, la Bbc interrompe le trasmissioni

Tutto il mondo è in ansia per le condizioni di salute della Regina Elisabetta. A confermarlo è il fatto che il sito della famiglia reale è andato in tilt dopo che è stata diffusa la notizia di un aggravamento di salute per la regina Elisabetta. Sui monitor è apparso un messaggio di errore che diceva: «Gateway time-out».

«L'intero Paese è profondamente preoccupato per le notizie giunte da Buckingham Palace» sulle condizioni di Elisabetta II, ha dichiarato Liz Truss. «I mie pensieri e i pensieri di tutto il popolo del Regno Unito sono per sua Maestà la Regina e per la sua famiglia in questo momento», ha aggiunto. Toni analoghi dal presidente della Camera dei Comuni, Lyndsay Hoyle, che ha detto in aula di essere «certo di esprimere i voti di tutto il Paese» nel manifestare l'auspicio che la sovrana possa riprendersi.

La Bbc interrompe le trasmissioni

La Bbc ha interrotto Bargain Hunt, il programma che stava andando in onda, per lanciare la breaking news delle condizioni della Regina. E andrà avanti così per il resto della giornata, seguendo l'evoluzione della notizia che tiene il mondo con il fiato sospeso.

Gli ultimi giorni

A Balmoral due giorni fa la Regina ha ricevuto Boris Johnson e Liz Truss, nominata nuova premier del Regno Unito, terza donna a ricoprire l'incarico dopo Margaret Thatcher e Theresa May. Di quell'incontro, solo una foto. Il passaggio di consegne per la prima volta nei 70 anni di regno di Elisabetta non è avvenuto a Londra. Ieri sera la regina aveva rinviato un incontro virtuale del Privy Council, il Consiglio privato di Sua Maestà, che riunisce consiglieri della corona. Aveva così accettato il consiglio dei medici di «riposarsi».