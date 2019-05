Il re della Thailandia sorprende tutti, sposa ex assistente di volo tre giorni prima

di Simone Pierini

, figlio ed erede di Rama IX, colui che dal popolo viene considerato una vera e propria divinità e salvatore della patria., Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya, divenuta poi sua vice responsabile della sua sicurezza. In seguito al matrimonio l'ha proclamata regina.che si svolgeranno sabato, quando la sua posizione verrà consacrata ufficialmente. In una nota del palazzo reale si legge che re Vajiralongkorn «ha deciso di promuovere il generale Suthida Vajiralongkorn Na Ayudhya al rango di sua consorte reale, che da ora sarà conosciuta come regina Suthida e deterrà il titolo reale e lo status di membro della famiglia reale»., a capo della monarchia per 70 anni. Si è sposato e ha poi divorziato tre volte e ha avuto sette figli, l'ultimo nato dal terzo matrimonio nel 2014. Suthida, una ex assistente di volo che Vajiralongkorn aveva nominato generale e vice capo della sua sicurezza personale, per molti anni è stata vista insieme al re e considerata la sua compagna, ma la loro relazione non era mai stata ufficializzata. I due vivono principalmente in Germania, dove Vajiralongkorn possiede una villa da 12 milioni di dollari a Monaco.. La devozione del popolo thailandese verso il re è totale. In ogni angolo della strada della Capitale si respira l'importanza della corona. L'immagine del re è ovunque, nei manifesti, per le strade, sui muri. Sabato un'intera nazione si fermerà.