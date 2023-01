Morto Re Costantino di Grecia, aveva 82 anni: vinse l'oro nella vela alle Olimpiadi di Roma

Si è spento ieri sera ad Atene, all'età di 82 anni, Re Costantino di Grecia, l'ultimo re ellenico della storia. Oltre ad essere un membro onorario del CIO, aveva un particolare legame con l'Italia, in quanto da atleta aveva partecipato e vinto alle Olimpiadi di Roma 1960. Lo aveva fatto nella vela, che si era disputata nelle acque del golfo di Napoli, nella classe Dragoni.

Morto Re Costantino, la vittoria alle Olimpiadi di Roma

Re Costantino ha anche un valore simbolico per l'unica Olimpiade estiva svoltasi in Italia. Infatti è stato il primo atleta ad entrare nello Stadio Olimpico durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Roma 1960. Essendo stato designato portabandiera della Grecia, fu lui ad entrare per primo in campo alla sfilata, visto che la nazionale greca è sempre il primo paese a guidare le nazioni partecipanti alle Olimpiadi. Quel 25 agosto 1960, al suo fianco aveva la sorella Sofia, anche lei velista in gara a Napoli, futura Regina di Spagna (ha sposato Re Juan Carlos), che lo ha assistito questi giorni fino in fondo al suo capezzale ad Atene.

Addio a Re Costantino. Si è spento ieri sera ad Atene, all’età di 82 anni, Re Costantino di Grecia, l’ultimo re ellenico della storia. Oltre ad essere un membro onorario del CIO, aveva un particolare legame con l’Italia. Leggi di più qui 👉 https://t.co/uEmQJ4vBRE pic.twitter.com/FWiFIXDq5H — CONI (@Coninews) January 11, 2023

Chi era

Re Costantino era nato a Psichiko il 2 giugno 1940. Costantino era diventato membro CIO nel 1963, a soli 23 anni, diventando poi nel 1974 membro onorario. L'ultima apparizione di Costantino di Grecia in Italia avvenne il 10 settembre 2010, a Roma, nei giardini del Quirinale, ricevuto dall'allora Presidente della Repubblica Italiana, Giorgio Napolitano, in occasione delle celebrazioni del cinquantesimo anniversario di Roma 1960, quando vennero radunati al Colle tutti i campioni olimpici e paralimpici viventi unitamente ad una folta rappresentanza di membri Cio, tra cui appunto Re Costantino e quello che poi diventerà presidente, vale a dire Thomas Bach.