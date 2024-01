Re Carlo III operato per prostata ingrossata: cos'è, sintomi e cure. «Trascorrerà la notte in ospedale»

Re Carlo III, 75 anni, è stato operato nelle ultime ore alla London Clinic per una condizione «benigna» alla prostata, come preannunciato fin dalla settimana scorsa dal palazzo reale britannico.

Cos'è

La prostata è una ghiandola che produce parte del fluido che trasporta lo sperma durante l'eiaculazione. La ghiandola prostatica circonda l’uretra, il tubo attraverso il quale l’urina esce dal corpo.

Una prostata ingrossata significa che la ghiandola è diventata più grande. L’ingrossamento della prostata accade a quasi tutti gli uomini quando invecchiano.

Una prostata ingrossata è spesso chiamata iperplasia prostatica benigna (BPH). Non è un cancro e non aumenta il rischio di cancro alla prostata.

Cause

La vera causa dell’ingrossamento della prostata è sconosciuta. Fattori legati all’invecchiamento e ai cambiamenti nelle cellule dei testicoli possono avere un ruolo nella crescita della ghiandola, così come i livelli di testosterone. Gli uomini a cui sono stati asportati i testicoli in giovane età (ad esempio, a causa di un cancro ai testicoli) non sviluppano l’IPB.

Inoltre, se i testicoli vengono rimossi dopo che un uomo ha sviluppato l’IPB, la prostata inizia a ridursi di dimensioni. Tuttavia, questo non è un trattamento standard per l’ingrossamento della prostata.

Alcuni fatti sull’ingrossamento della prostata:

La probabilità di sviluppare una prostata ingrossata aumenta con l’età.

L'IPB è così comune che è stato detto che tutti gli uomini avranno una prostata ingrossata se vivono abbastanza a lungo.

Un piccolo ingrossamento della prostata è presente in molti uomini di età superiore ai 40 anni. Oltre il 90% degli uomini di età superiore agli 80 anni soffre di questa condizione.

Non sono stati identificati fattori di rischio, oltre al normale funzionamento dei testicoli.

Sintomi

Meno della metà degli uomini affetti da IPB presenta i sintomi della malattia. I sintomi possono includere:

Incapacità di urinare (ritenzione urinaria)

Svuotamento incompleto della vescica

Incontinenza

Necessità di urinare 2 o più volte per notte

Sangue nelle urine (questi possono indicare un'infezione)

Inizio rallentato o ritardato del flusso urinario

Sforzarsi di urinare

Forte e improvviso bisogno di urinare

Flusso di urina debole

Esami e prove

Il tuo medico ti farà domande sulla tua storia medica. Verrà effettuato anche un esame rettale digitale per palpare la ghiandola prostatica. Altri test possono includere:

Test delle urine residue post-minzionali per vedere quanta urina è rimasta nella vescica dopo aver urinato

Studi di pressione-flusso per misurare la pressione nella vescica durante la minzione

Analisi delle urine per verificare la presenza di sangue o infezioni

Coltura delle urine per verificare la presenza di infezioni

Esame del sangue per l'antigene prostatico specifico ( PSA ) per lo screening del cancro alla prostata

Cistoscopia

Test dell'azoto ureico nel sangue (BUN) e della creatinina per verificare la ridotta funzionalità renale

Potrebbe esserti chiesto di compilare un modulo per valutare quanto sono gravi i tuoi sintomi e quanto influenzano la tua vita quotidiana. Il tuo fornitore può utilizzare questo punteggio per giudicare se le tue condizioni stanno peggiorando nel tempo.

Trattamento

Il trattamento che sceglierai dipenderà dalla gravità dei tuoi sintomi e da quanto ti danno fastidio. Il tuo fornitore prenderà in considerazione anche altri problemi medici che potresti avere.

Le opzioni di trattamento includono "vigile attesa", cambiamenti dello stile di vita, farmaci o interventi chirurgici.

Se hai più di 60 anni, è più probabile che tu abbia sintomi. Ma molti uomini con la prostata ingrossata presentano solo sintomi minori. I passaggi di cura di sé sono spesso sufficienti per farti sentire meglio.

Se soffri di IPB, dovresti sottoporsi a una valutazione annuale per monitorare i sintomi e vedere se sono necessari cambiamenti nel trattamento.

AUTOMEDICAZIONE

Per sintomi lievi: