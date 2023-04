Meghan Markle, spunta la lettera a Re Carlo: «Ecco chi fece commenti razzisti su mio figlio Archie»

Meghan Markle - ormai lo sappiamo - non si presenterà all'incoronazione di re Carlo prevista il 6 maggio. E adesso, a quanto pare, spuntano i motivi legati alla sua assenza. Subito dopo l'intervista bomba con Oprah Winfrey, re Carlo scrisse a Meghan per esprimere la sua amarezza sulla distanza con il figlio Harry e la sua famiglia. La duchessa, di tutta risposta, indicò al suocero chi tra i reali sarebbe stato colpevole di episodi di razzismo nei suoi confronti e del piccolo Archie. Carlo, però, a quanto pare, sembrò non voler sentire. Il fatto che il re non abbia preso provvedimenti contro la persona indicata dalla duchessaè tra le ragioni che avrebbero portato Meghan a decidere di non partecipare alla cerimonia del 6 maggio e a restare a Los Angeles con i figli Archie e Lilibet.



La lettera di Meghan

Meghan segnalò a Carlo i vari casi di "pregiudizi inconsci" di cui era vittima, una forma di razzismo basata soprattutto su comportamenti e vedute antiquati piuttosto che su un desiderio di discriminazione. La stessa Meghan, stando a quanto rivelato dal Telegraph, avrebbe precisato di non credere che il reale in questione fosse razzista. Fa sicuramente onore a Carlo che, nonostante il dolore che di certo gli provocò l'intervista televisiva del figlio e della nuora, prese carta e penna e ripristinò la linea di comunicazione con la coppia. Ma il tentativo non servì. Meghan voleva che certi atteggiamenti a corte fossero puniti ma Carlo, a quanto pare, non fece nulla.

Una fonte ha raccontato al Telegraph che Meghan rimase insoddisfatta della risposta del suocero alle sue preoccupazioni e che questo potrebbe essere stato un fattore che l’ha indotta a scegliere di non essere presente all’incoronazione del 6 maggio. Da quel che si intuisce fu il padre di Harry a prendere per primo l’iniziativa e così facendo, a quanto pare, Carlo è rimasto l’unico membro della famiglia reale (nel cerchio più ristretto quantomeno) ad avere avuto contatti con lei dopo l’intervista.

Harry andrà da solo

Si apprende intanto che Harry, che parteciperà all'incoronazione senza la moglie, spera che la trasferta londinese possa in qualche modo facilitare la riconciliazione almeno con il padre Carlo, se non il fratello William, con il quale il duca non scambierebbe una parola da circa un anno. Stando al Sun per ora però Carlo avrebbe concesso al figlio solo il tempo per una breve conversazione.