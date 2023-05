Re Carlo incoronazione, la cerimonia: orario, programma e dove seguirla in tv. I dettagli

Tutto è pronto per l'incoronazione di re Carlo e della regina Camilla: domani 6 maggio 2023 alle 10.20 (11.20 ora italiana) a 70 anni dall'ultima incoronazione, quella della compianta regina Elisabetta II, gli occhi del mondo intero saranno puntati sull'Abbazia di Westminster. Ecco tutte le informazioni "tecniche" per seguire il grande evento, per chi è a Londra ma anche per chi vuole gustarsi lo steccalo comodamente da casa.

Incoronazione re Carlo, dove vederla in tv

A Londra la folla (a caccia di un posto strategico da cui poter vedere l'evento) può seguire l'incoronazione sui maxi schermi a Hyde Park, Green Park e St James's Park. La cerimonia è trasmessa ovviamente sulla Bbc. Verissimo in collaborazione con Tg5 presenta Sabato 6 maggio 2023, a partire dalle ore 10.45 (ora italiana), L' incoronazione di Carlo III. Dallo studio di Verissimo, Silvia Toffanin seguirà, in diretta, l' incoronazione di Carlo III d'Inghilterra, che diventerà re dopo sua madre Elisabetta II. Uno speciale, realizzato con la collaborazione del Tg5, in onda dalle ore 10.45 fino alle ore 15.45 circa, per documentare quello che si appresta a essere un vero e proprio appuntamento con la storia. In collegamento da Londra gli inviati del Tg5: dall'Abbazia di Westminster Dario Maltese e Susanna Galeazzi e da Buckingham Palace Federico Gatti. In studio per commentare il Coronation Day con Silvia Toffanin ci saranno tre giornalisti esperti di Royal Family: Cesara Buonamici, Cristina Parodi e Antonio Caprarica. Inoltre, lo speciale vedrà collegato da Londra anche Andrea Bocelli, artista italiano scelto per partecipare il 7 maggio al concerto organizzato nel parco del Castello di Windsor in occasione dell' incoronazione. L'incoronazione verrà trasmessa in diretta su Rai 1 nello speciale Tg1 dedicato alla Coronation Ceremony dalle 11.45 alle 15.30, ora italiana. Anche su SkyTg24 seguiranno e commenteranno l'evento dalle 11 alle 14.30. La cerimonia live sarà trasmessa anche sul canale 31 di Discovery su Real Time, con una diretta integrale fin dalle 8.30. Su La7 è prevista un'edizione della Maratona Mentana dalle 9.40 fino alle 13,30. Inoltre sarà possibile anche assistere alla diretta dell'incoronazione su RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai, su mediasetinfinity.it, la7.it e su skytg24.it.

Dove seguirla in streaming

Invece per chi è impossibilitato a seguire l'evento in tv ecco dove seguire le dirette streaming: YouTube sul canale: @TheRoyalFamily, Sulla piattaforma gratuita raiplay.it Sul sito la7.it, Sul sito mediasetinfinity.it Sul sito skytg24.it

Il programma

L’incoronazione di Re Carlo III si svolgerà all’Abbazia di Westminster con una cerimonia simbolica il 6 maggio. Il figlio della regina Elisabetta sarà il 40° monarca regnante a essere incoronato lì dal 1066. Si inizia alle 6.00 con i preparativi per la processione da Buckingham Palace all'Abbazia. Il pubblico potrà assistere in base all’ordine di arrivo, ma ci saranno anche maxischermi a Hyde Park, Green Park e St James's Park. Alla cerimonia parteciperanno circa 200 membri delle forze armate (la scorta del sovrano dell'Household Cavalry) che prenderanno parte alla processione verso l'Abbazia di Westminster. La processione sarà seguita da altre mille persone dello staff di servizio

Il corteo

Il corteo, spiega la Bbc, partirà alle 10.20 della mattina (11.20 ora italiana) da Buckingham Palace e si sposterà per 4 km (tra andata e ritorno) lungo The Mall (l’ampio viale che unisce da ovest a est Buckingham Palace all'Admiralty Arch) fino a raggiungere Trafalgar Square. Quindi si farà strada lungo Whitehall e Parliament Street per poi svoltare in Parliament Square e Broad Sanctuary: a questo punto raggiungerà la Great West Door dell'Abbazia di Westminster. Re Carlo e la Regina Consorte Camilla saliranno sulla Diamond Jubilee State Coach.

I leader che sfileranno

Il corteo, racconta la Bbc, dovrebbe arrivare all’abbazia poco prima delle 11.00 di mattina (12 ora italiana). Il Re entrerà dalla Grande Porta Ovest e procederà lungo la navata centrale fino a raggiungere il centro dell’abbazia.Prima di lui sfileranno i leader di più confessioni religiose e i rappresentanti di alcuni Paesi del Commonwealth che porteranno le bandiere dei loro Paesi e saranno accompagnati dai governatori generali e dai primi ministri. Tra questi, il primo ministro del Regno Unito Rishi Sunak, che terrà anche una lettura nel corso della funzione. Alle 11 inizierà la cerimonia, scandita dalla musica selezionata dal Re e comprende 12 brani creati per l'occasione, fra cui una composizione di Andrew LLoyd Webber e un'altra di musica greco ortodossa, in memoria del padre del sovrano, principe Filippo, nato in Grecia. Per la prima volta non vi saranno inni solo in inglese, ma anche in gallese, gaelico scozzese e gaelico irlandese, altre lingue parlate nel Regno Unito.

La cerimonia

La cerimonia vera e propria inizierà con il «riconoscimento». Re Carlo verrà presentato «al popolo» dall'arcivescovo di Canterbury, che lo proclamerà «indubbio re». Spetterà a lui dire le prime parole. Per la prima volta, però, le successive saranno quelle della Dama della Giarrettiera e dalla Dama del Cardo. Rappresentano gli ordini cavallereschi più antichi (di Inghilterra e di Scozia). In seguito sarà la volta di un detentore della Croce di Giorgio delle forze armate. La congregazione risponderà con il grido: «Dio salvi il re», seguito dal suono delle trombe. Successivamente Carlo giurerà sul Vangelo di rispettare la legge e la Chiesa d'Inghilterra. Il testo dei tre giuramenti, compreso l'impegno a mantenere «la religione riformata protestante», non cambierà, ma l'arcivescovo sottolineerà che la Chiesa d'Inghilterra vuole creare un contesto in cui «le persone di tutte le fedi possono vivere liberamente».

La poltrona

A questo punto il sovrano siederà sulla Coronation Chair, un sedile di legno risalente al 1300, sul quale sono stati incoronati 26 monarchi. Fu realizzato per ordine di re Edoardo I per contenere la Pietra del Destino, antico simbolo della monarchia scozzese. Restituita alla Scozia nel 1996, la pietra è stata riportata a Londra per l'occasione. Posto sul mosaico del “cosmati pavement”, il trono si trova davanti all'altare maggiore.

I paggetti

Il nipote del Re, il Principe George, sarà tra i paggetti dell'Abbazia di Westminster, insieme ai nipoti di Camilla: Lola, Eliza, Gus, Louis e Freddy. Alcuni dei partecipanti alla processione all'interno dell'abbazia porteranno doni – i “regalia” – davanti al sovrano, mentre la maggior parte degli oggetti sarà collocata sull'altare. A questo punto Re Carlo sarà presentato al "popolo": in piedi accanto alla sedia dell'incoronazione, risalente a 700 anni fa, il Re si girerà verso i quattro lati dell'abbazia e sarà proclamato "indubbio Re".

L'unzione

L'arcivescovo di Canterbury procederà allora all'unzione di Carlo III, sottolineando così lo status spirituale del re, che è anche capo della Chiesa d'Inghilterra. L'olio, contenuto in un'ampolla d'oro a forma di aquila risalente al 1661, verrà versato su un cucchiaio d'oro del 12 secolo. L'unzione del capo, il petto e le mani del sovrano è la parte più sacra della cerimonia. Per questo avverrà al riparo di un baldacchino, che la nasconderà alla vista del pubblico.

L'investitura

La fase successiva è quella dell'investitura. L'arcivescovo porrà sul capo di Carlo III la corona di Sant'Edoardo, dal peso di 2 kg, risalente al 1661. Poi il monarca riceverà gli altri simboli del suo potere: il globo, l'anello dell' incoronazione, lo scettro con la croce e lo scettro con la colomba. Nel momento in cui Carlo indosserà la corona suoneranno le trombe e salvo di cannone verranno sparate alla Torre di Londra e in diverse località del regno. Altre insegne reali - i bracciali, il manto, l'anello e il guanto - verranno consegnati da pari del regno di fede musulmana, ebrea, sikh e hindu.

La cerimonia per Camilla

La parte finale della cerimonia vedrà il Re salire sul trono: la tradizione prevede che molti reali si inginocchino rendendo omaggio davanti al nuovo sovrano, baciandogli la mano destra. L’unico a farlo sarà tuttavia il Principe William. Dopo l'omaggio ci sarà una cerimonia più semplice per la regina Camilla.

Il saluto

Re e Regina prenderanno la Santa Comunione, scenderanno dai troni ed entreranno nella Cappella di Sant'Edoardo, dietro l'altare maggiore. Qui, prosegue sempre la Bbc, Carlo si toglierà la Corona di Sant'Edoardo e indosserà la Corona Imperiale di Stato prima di unirsi alla processione che uscirà dall'abbazia mentre viene suonato l'inno nazionale.

A questo punto, il Re e la Regina riceveranno il saluto reale e tre applausi dal personale militare che ha sfilato. Percorreranno quindi la via per tornare indietro a Buckingam Palace.