Re Carlo incoronazione: Harry in decima fila, l'ex marito di Camilla tra gli invitati, l'abito di Kate: le 10 cose da non perdere

Il 6 maggio 2023 sarà una data da inserire nei libri di storia: Re Carlo III sarà il monarca britannico più anziano della storia a essere incoronato al trono: il giorno dell'incoronazione avrà infatti 73 anni. L'Abbazia di Westminster a Londra farà da scenario all'incoronazione. Re Carlo sarà il 40° monarca a essere incoronato nell'abbazia. Una volta terminata la cerimonia, il Re e la Regina consorte Camilla torneranno a Buckingham Palace, dove saranno raggiunti dagli altri membri della Famiglia Reale sul balcone del palazzo. Ecco tutto quello che c'è da sapere su queto evento straordinario.

Gli invitati

L'elenco degli invitati non ha eguali: i membri della Famiglia Reale saranno presenti insieme al Primo Ministro, ai membri del Parlamento, ai capi di Stato e ai reali di tutto il mondo. Tuttavia la lista conta circa 2.000 persone, molte meno rispetto alle 8.000 che presero parte all'incoronazione della madre. Ci saranno ovviamente William e Kate, il principe e la principessa del Galles, così come due dei fratelli del re, Anna, principessa reale ed Edoardo, duca di Edimburgo, hanno confermato la loro presenza.

Il principe Harry sarà presente senza sua moglie Meghan Markle. Anche il principe Andrew, il duca di York, dovrebbe partecipare alla cerimonia, mentre la sua ex moglie, la duchessa di York, Sarah Ferguson, no: le figlie, la principessa Beatrice e la principessa Eugenie, parteciperanno come nona e undicesima in linea di successione al trono, così come la figlia della principessa Anna, Zara Tindall, e suo marito Mike Tindall.

I paggetti



Il principe George, figlio del principe William e Kate, e secondo in linea di successione al trono, sarà uno dei numerosi "paggi d'onore". Infine tre dei nipoti della regina Consorte, Gus e Louis Lopes, Freddy Parker Bowles e il suo pronipote Arthur Elliot assumeranno lo stesso ruolo e faranno parte della processione attraverso l'Abbazia di Westminster.

I reali stranieri

Re Carlo ha inserito nella lista degli invitati anche numerosi rappresentanti di case reali straniere. Il principe ereditario del Giappone Akishino sarà accompagnato dalla principessa ereditaria Kiko e da sua figlia, la principessa Kako. Presenti il principe Alberto e la principessa Charlene di Monaco, il re di Svezia Carlo XVI Gustavo, che sarà accompagnato dalla figlia, la principessa ereditaria Victoria. Assente la regina Margherita II di Danimarca, che di recente ha subito un intervento alla schiena, e sarà rappresentata dal figlio e dalla nuora, Federico di Danimarca e Mary Donaldson, principe e principessa della Corona danese.

Ci saranno poi anche figure politiche chiave e leader mondiali, a partire proprio dal primo ministro inglese Rishi Sunak che parteciperà insieme ai ministri di gabinetto e ai colleghi della Camera dei Lord. Presenti anche gli ex primi ministri del Regno Unito come Liz Truss e Tony Blair, così come il nuovo primo ministro della Scozia Humza Yousaf.

Harry seduto in decima fila

Harry siederà 10 file indietro rispetto alla Famiglia Reale, in mezzo a normali aristocratici di alto (ma non siderale) lignaggio. Un modo per segnare plasticamente di fronte al mondo, quando ormai «The Spare» non sia soltanto un figlio di scorta, ma un figlio ripudiato. A decidere questa sistemazione – dicono alcune fonti reali – avrebbe contribuito non poco lei, Camilla, la nuova regina, quella che nel suo memoir lo stesso Harry non aveva esitato definire una persona cattiva, una «matrigna velenosa». Dopo aver appreso dell’umiliante sistemazione all’interno dell’abbazia, pare che Harry abbia deciso di tornare immediatamente in America e non passare neppure un’ora in più a Londra rispetto alla durata secca della cerimonia. Nonostante si tratti di un affronto, la posizione arretrata del principe Harry potrebbe rivelarsi utile se il duca di Sussex desidera uscire rapidamente, così come ha rivelato l'ex aiutante reale. mister Burrell: «Non vuole passare molto tempo con la Famiglia. È venuto soltanto perché Re Carlo III è suo padre, l’uomo che ha sposato l’amata principessa Diana».

Presente l'ex marito di Camilla

All'incoronazione di Re Carlo III ci sarà anche Andrew Parker Bowles. L’ex marito di Camilla sarà tra le fila della navata della Westminster Abbey a guardare sua moglie incoronata regina a fianco di re Carlo il 6 maggio prossimo. Camilla, che ha 75 anni, ed Andrew, che ne ha 83, divorziarono nel 1995 dopo 22 anni di matrimonio nel pieno del turbolento divorzio tra Carlo e Diana, quando ormai le voci sulla relazione dell’allora principe di Galles e quella che era stata la sua amante per anni erano diventate di dominio pubblico. Ma i due sono sempre rimasti molto legati, oltre a condividere due figli - Tom, giornalista culinario e figlioccio del re, e Laura Lopez 45 anni, gallerista - oltre a cinque nipoti. E proprio tre di questi nipoti avranno un ruolo centrale nella cerimonia del prossimo 6 maggio perché saranno i paggi d’onore di Camilla: il figlio di Tom, Freddie, e i gemelli figli di Laura, Gus e Louis. Descritto dagli amici “un po’ canaglia” ma ‘incantatore”, Parker Bowles ha sempre circolato negli ambienti di corte. Da giovane giocava a polo con Carlo nella stessa squadra, prima delle nozze ebbe una relazione con la principessa Anna, con cui è rimasto molto amico e che spesso accompagna ad Ascot. Era al matrimonio di Carlo con Diana perché come ufficiale della Household Cavalry, era nel reggimento a cavallo che scorto’ la carrozza della coppia all’uscita della cattedrale di St Paul verso il Palazzo Reale.

La corona

Dai sotterranei della Torre di Londra, la Corona di Sant'Edoardo sarà presentata a Re Carlo III quando sarà ufficialmente dichiarato Re. Sarà l'unica volta che Carlo indosserà questa corona, realizzata nel 1661 per il re Carlo II e indossata dalla regina Elisabetta II nel 1953 per la sua incoronazione. Durante la cerimonia, Re Carlo indosserà la Corona di Stato Imperiale, realizzata per l'incoronazione del suo defunto nonno, Re Giorgio VI, nel 1937.

Il trono e la pietra di Scone

Si chiama Coronation Chair ed è il trono nell'abbazia di Westminster sul quale re Carlo III verrà incoronato il prossimo 6 maggio. È stato realizzato per ordine di re Edoardo I alla fine del 1200, fu infatti lui che dopo aver invaso la Scozia la portò a Westminster, rendendolo il simbolo dei reali britannici. L'iconica Chair è stata usata per la prima volta nel 1308 durante l'incoronazione di Edoardo II, da allora i sovrani non vi hanno più rinunciato, anzi, l'hanno eletta il simbolo della loro posizione di primo piano all'interno del paese. Ad oggi su quel trono si sono tenute 38 incoronazioni di monarchi regnanti e 15 cerimonie di incoronazione delle regine consorti. Il trono dell'abbazia di Westminster è in legno di quercia e al suo interno nasconde uno dei simboli della monarchia: la pietra di Scone, detta anche "pietra dell'incoronazione", ovvero la pietra a forma di parallelepipedo in arenaria rossa sulla quale furono incoronati i sovrani scozzesi da Kenneth I di Scozia a Carlo II. Inizialmente doveva essere "invisibile", ovvero racchiusa sotto il sedile, ma col passare degli anni il legno anteriore si è deteriorato e l'ha lasciata in vista. Nel 1996 l'ex primo ministro John Major ha preso una importante decisione: ha annunciato che la pietra sarebbe stata restituita alla Scozia ma sarebbe tornata all'abbazia per le incoronazioni (attualmente è infatti in mostra nel Castello di Edimburgo).

L'abito di Kate Middleton

Nel corso di una puntata del talk show britannico This Morning, la conduttrice Alison Hammond ha svelato di avere incontrato la principessa del Galles e il principe William in occasione della visita della coppia a Birmingham, la scorsa settimana. E - attenzione, attenzione! - di avere avuto dalla stessa principessa conferma in merito a quanto ha intenzione di indossare. Ovvero: «Un accenno di blu». l che non ci sorprende particolarmente: dal celeste al cobalto, dal carta da zucchero al royal, tutte le nuance di blu sono state indossate, più e più volte, da Kate in svariate occasioni ufficiali da quando, nel 2011, è entrata a fare parte della famiglia Reale, e non è certo da mettere in discussione il fatto che questo colore sia, in assoluto, tra i suoi preferiti. Forse perché blu è il bellissimo zaffiro dell'anello di fidanzamento - appartenuto a Diana - con il quale William le ha chiesto di sposarla?

La torta dell'incoronazione

La "Quiche dell'incoronazione", una ricetta scelta personalmente dal re Carlo III e dalla regina consorte Camilla, ha rubato la scena a un pranzo dell'Abbazia di Westminster martedì (18 aprile) prima delle celebrazioni dell'incoronazione. Il piatto, con spinaci, fave e dragoncello, è un riferimento al piatto, a base di curry e maionese, inventato per l'incoronazione nel 1953 della madre di Carlo, la regina Elisabetta II, ancora apprezzato.

Il concerto: chi si esibirà e chi ha rifiutato

Il 7 maggio si terrà un grande concerto nel parco del castello di Windsor. Andrea Bocelli sarà l'unico artista italiano a partecipare. Oltre a Bocelli, che eseguirà un duetto con Sir Bryn Terfel, davanti a 20 mila persone ci saranno i Take That, Katy Perry, Lionel Richie e Andrew Lloyd Webber, autore anche del «Coronation Theme», una serie di brani per organo e coro che saranno eseguiti durante la cerimonia del 6 maggio a Westminster.Non tutti, però, hanno accettato volentieri l'invito arrivato da Buckingham Palace. Ha detto «no» Elton John, che fu grande amico della principessa Diana. Hanno rifiutato anche le Spice Girls, Ed Sheeran, Adele e Harry Styles. Per tutti, sono stati gli impegni lavorativi a determinare la scelta.

Un regalo per i bimbi nati il 6 maggio

Lo Staffordshire County Council ha deciso di omaggiare tutti i bambini che nasceranno quel giorno. L'anagrafe della principale autorità locale per la contea britannica situata nelle Midlands Occidentali regalerà una tazza a tutti i piccoli che verrano alla luce il prossimo 6 maggio. Il regalo è una tazza commemorativa, simile a quelle distribuite per l'incoronazione della Regina Elisabetta II, 70 anni fa, il 2 giugno 1953. Le famiglie potranno richiedere il dono contattando direttamente il consiglio dopo l'incoronazione.