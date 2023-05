Re Carlo incoronazione, stasera il concerto a Windsor: cantanti, orario, dove vederlo e ospiti vip: tutto quello che c'è da sapere

Se l’incoronazione di Re Carlo III nell’Abbazia di Westmister è stato il momento più solenne degli ultimi decenni, il concerto al castello di Windsor è l’evento musicale più atteso dell’anno. Grandi nomi di portata internazionale animeranno il palco allestito nel vasto parco del castello reale, dove oggi, domenica 7 maggio – a partire dalle ore 20 (21 ora italiana) e per oltre due ore – si terrà lo show più spettacolare della storia del Regno Unito. Da Katy Perry ai Take That, Andrea Bocelli e la storica mascotte dei britannici, Winny The Pooh: ci saranno tutte le star che contano. O forse quasi tutte, visto qualche rifiuti eccellente incassato dalla Casa Reale. Ecco cosa c’è da sapere sul live show dell’Incoronazione.

Welcome to day 2️⃣ of the Coronation Weekend!



🍰 Neighbours and communities will come together to share food and fun at the #CoronationBigLunch



🎶 Tonight, a special #CoronationConcert will be staged and broadcast live at Windsor Castle by the BBC — The Royal Family (@RoyalFamily) May 7, 2023

Lo stage: scenografia e simboli

Per la prima volta in assoluto, l'East Terrace del Castello di Windsor ospiterà uno spettacolare concerto dal vivo che sarà visto in oltre 100 Paesi in tutto il mondo, con un pubblico di 20mila persone provenienti da tutto il Regno Unito. Un palco a più livelli accoglierò l'orchestra e la band di 70 elementi, sotto il simbolo della Union Jack (la bandiera inglese). Quattro passerelle partiranno dal centro del palco, riprendendo i ‘bracci rossi’ della bandiera, e si dirameranno verso il pubblico per creare più aree per artisti e coreografie. Il palco principale si troverà di fronte all'orchestra con uno sfondo del castello, famoso in tutto il mondo.

La scaletta

La ‘line up’ del concerto dell’Incoronazione di Re Carlo III è al completo. Sarà un mega concerto con grandi nomi che si alterneranno sul palco reale allestito al Castello di Windsor, tra popstar e famosi artisti di musica classica. La band britannica dei Take That sarà tra gli artisti ‘headliner’ del concerto, ma si esibirà senza la voce di Robbie Williams: il cantante ha lasciato il gruppo nel '95 ed è diventato l'artista solista di maggior successo di tutti i tempi nel Regno Unito. “Sarà il nostro primo concerto dopo l’Odissey Tour del 2019”, hanno annunciato i Take That. “Suonare al concerto dell’incoronazione è un’occasione che capita una sola volta nella vita”, ha replicato Lionel Richie.

I cantanti: chi si esibirà

Con oltre 100 milioni di dischi venduti, non potevano mancare l’americana Katy Perry (la fama mondiale è arrivata nel 2008 con i brani ‘I Kissed a Girl’ e ‘Hot ‘n Cold’) e l’ex frontman dei Commodores, Lionel Richie che in onore del Re potrebbe cantare alcuni dei suoi classici: l’indimenticabile ‘We Are The World’, scritta con Michael Jackson nel 1985, All Night Long (1983) o ‘Say You, Say Me’, che vinse il Premio Oscar nel 1986. Richie è stato invitato al concerto anche in virtù della sua recente nomina a primo ambasciatore globale per ‘The Prince's Trust’, un ente di beneficenza chiave per il re Carlo III. Tra le performance in scaletta, anche Nicole Scherzinger: l’ex leader delle ‘Pussycat Dolls’ ha partecipato anche al corteo del giubileo di platino della Regina Elisabetta.

Bocelli, unico ospite italiano

Tra i super ospiti ci sarà anche il tenore italiano Andrea Bocelli, che canterà in duetto con il baritono Sir Bryn Terfel, vincitore di Grammy, Classical Brit e Gramophone Award. Terfel è una vera star per i britannici: è stato insignito della ‘Queen's Medal for Music’ nel 2006 e del Cavalierato per i suoi servizi alla musica nel 2017. Salirà sul palco di Windsor anche il pianista Alexis French, pioniere di un soul di impronta classica, che si esibirà insieme alla cantante pop britannica Freya Ridings.

Lucy, la star 13enne cieca

Il concerto vedrà anche la partecipazione del pianista di fama mondiale Lang Lang e della recente vincitrice del reality show ‘The Piano’: Lucy, la pianista cieca che a 13 anni ha realizzato un sogno, incantando il mondo. Confermati Paloma Faith, Tiwa Savage, Steve Winwood, Olly Murs e il DJ Pete Tong, che suonerà i suoi classici di Ibiza. Al concerto ci sarà anche la star di Bollywood, Sonam Kapoor, che apparirà sul palco per presentare ‘The Virtual Choir’, il coro virtuale composto da cantanti provenienti da tutto il Commonwealth. Tra gli ospiti, anche Hugh Bonneville, protagonista della serie di successo ‘Downton Abbey’.

Chi non ci sarà: le star che hanno dato forfait

Diverse popstar internazionali hanno rifiutato l’invito al Concerto dell’Incoronazione, disertando un evento considerato tra i più prestigiosi al mondo. Ed Sheeran – che ha appena vinto la causa per plagio – Robbie Williams e Elton John hanno dato forfait. Mentre i primi due avrebbero declinato l’offerta per impegni pregressi che non riuscivano a spostare, l’assenza di Elton John ha un sapore amaro. Amico intimo di Lady Diana, sembra che il cantante abbia rifiutato di esibirsi al con concerto per onorare la memoria della ‘principessa triste’, tradita per anni da Carlo con l’amante storica, e ora regina consorte, Camilla. Non hanno accettato l’invito al Concertone nemmeno le Spice Girls, Harry Styles e Adele.

Pillole video sul Re: da Winnie the Pooh a Tom Cruise

Il celebre orsetto panciuto Winnie the Pooh, diventato una vera mascotte per gli inglesi, sarà virtualmente presente al Concertone di domenica. Comparirà, infatti, nella serie di video pre-registrati che riveleranno “fatti poco noti sul Re” d’Inghilterra. E lo farà insieme all’attore Tom Cruise (che è stato presente anche ai funerali di Lady D), alla star di Dynasty, Joan Collins, al cantante Tom Jones, al noto conduttore televisivo inglese Bear Grylls e al ballerino Oti Mabuse.

Cori e maxi orchestre

Durante la serata, sono previste le esibizioni di un'Orchestra di 70 elementi e una ‘house band’ composta dalle ‘Massed Bands of the Household Division’ e dalla ‘Countess of Wessex's String Orchestra’. Accanto alle star del concerto, lo spettacolo vedrà anche un'esclusiva performance di ‘The Coronation Choir’, che si esibirà insieme al ‘The Virtual Choir’, composto da cantanti provenienti da tutto il Commonwealth, per un'esibizione speciale durante la notte. E altri nomi potrebbero aggiungersi al cast.

I corpi di ballo

Il Royal Ballet, la Royal Opera, la Royal Shakespeare Company, il Royal College of Music e il Royal College of Art si uniranno per la prima volta in assoluto per creare una spettacolare performance unica con Ncuti Gatwa e Mei Mac e star internazionali.

La playlist dell’Incoronazione

Sono 27 le canzoni inserite nella playlist ufficiale dell’Incoronazione di Carlo III, tra cui spiccano brani come ‘We Are the Champions’ dei Queen, ‘Let’s Dance’ di David Bowie, ‘Love Reign O’er Me’ degli Who e ‘Slave to the Rhythm’ di Grace Jones. Una lunga lista di brani noti di molti artisti britannici, dal classico dei Beatles ‘Come Together’ ai Coldplay, Ed Sheeran, Ellie Goulding, George Ezra, Harry Styles, Jeff Beck, Rod Stewart, Sam Ryder, le Spice Girls, The Kinks, The Who e Tom Jones. La playlist si conclude con la canzone ‘King’ degli Years & Years. Grandi assenti i Rolling Stones.

Lo show 'Lighting up the Nation’

Oltre alla musica, non mancheranno interventi e performance di danza che rispecchieranno le arti e la cultura di tutto il Regno Unito e del Commonwealth. Nella parte centrale del concerto, verrà dato spazio all’evento ‘Lighting up the Nation – Illuminando la Nazione’: luoghi iconici del Regno Unito verranno illuminati con proiezioni, laser e droni.

Dove vederlo in tv e radio

Il Concerto dell’Incoronazione di domenica 7 maggio, il giorno dopo la cerimonia nell’Abbazia di Westmister, e sarà trasmesso in diretta dal parco del Castello di Windsor a partire dalle ore 21 (ora italiana). Durerà circa due ore e sarà trasmesso in diretta su BBC One, con la conduttrice Kirsty Young. Nel backstage, ci saranno Clara Amfo e Jordan Banjo, membro della compagnia di ballo di Diversity, per parlare con gli artisti durante lo spettacolo. Il concerto sarà trasmesso anche su BBC Radio 2, oltre che online tramite BBC iPlayer e BBC Sounds. Potrà essere seguito anche in televisione sulle più importanti piattaforme internazionali.