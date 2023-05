Re Carlo incoronazione, i 10 momenti clou della cerimonia: dall'unzione (che non verrà trasmessa) all'investitura (con i simboli del potere)

Re Carlo incoronazione: il corteo, spiega la Bbc, partirà alle 10.20 della mattina (11.20 ora italiana) da Buckingham Palace e si sposterà per 4 km (tra andata e ritorno) lungo The Mall (l’ampio viale che unisce da ovest a est Buckingham Palace all'Admiralty Arch) fino a raggiungere Trafalgar Square. Quindi si farà strada lungo Whitehall e Parliament Street per poi svoltare in Parliament Square e Broad Sanctuary: a questo punto raggiungerà la Great West Door dell'Abbazia di Westminster. Dopo il coro, i leader religiosi e del Commonwealth, le Loro Maestà entreranno nell'Abbazia di Westminster al suono dell'inno I Was Glad, una versione del Salmo 122 musicata da Sir Hubert Parry, il compositore di Gerusalemme . L'ambientazione di Parry contiene il grido "Vivat Rex!" (Lunga vita al re!) che sarà proclamato dagli studiosi della Westminster School. Re Carlo e la Regina Camilla saliranno sulla Diamond Jubilee State Coach.

La cerimonia

Alle 11 inizierà la cerimonia, scandita dalla musica selezionata dal Re e comprende 12 brani creati per l'occasione, fra cui una composizione di Andrew LLoyd Webber e un'altra di musica greco ortodossa, in memoria del padre del sovrano, principe Filippo, nato in Grecia. Per la prima volta non vi saranno inni solo in inglese, ma anche in gallese, gaelico scozzese e gaelico irlandese, altre lingue parlate nel Regno Unito.

Il riconoscimento

La cerimonia vera e propria inizierà con il «riconoscimento». Re Carlo verrà presentato «al popolo» dall'arcivescovo di Canterbury, che lo proclamerà «indubbio re». Spetterà a lui dire le prime parole. Per la prima volta, però, le successive saranno quelle della Dama della Giarrettiera e dalla Dama del Cardo. Rappresentano gli ordini cavallereschi più antichi (di Inghilterra e di Scozia). In seguito sarà la volta di un detentore della Croce di Giorgio delle forze armate. La congregazione risponderà con il grido: «Dio salvi il re», seguito dal suono delle trombe. Successivamente Carlo giurerà sul Vangelo di rispettare la legge e la Chiesa d'Inghilterra. Il testo dei tre giuramenti, compreso l'impegno a mantenere «la religione riformata protestante», non cambierà, ma l'arcivescovo sottolineerà che la Chiesa d'Inghilterra vuole creare un contesto in cui «le persone di tutte le fedi possono vivere liberamente»

La poltrona

A questo punto il sovrano siederà sulla Coronation Chair, un sedile di legno risalente al 1300, sul quale sono stati incoronati 26 monarchi. Fu realizzato per ordine di re Edoardo I per contenere la Pietra del Destino, antico simbolo della monarchia scozzese. Restituita alla Scozia nel 1996, la pietra è stata riportata a Londra per l'occasione. Posto sul mosaico del “cosmati pavement”, il trono si trova davanti all'altare maggiore.

L'unzione

Mentre il re si prepara a essere unto sulla sedia dell'incoronazione, si toglie le vesti di stato, a significare la sua umiltà davanti a Dio. L'arcivescovo di Canterbury procederà allora all'unzione di Carlo III, sottolineando così lo status spirituale del re, che è anche capo della Chiesa d'Inghilterra. L'olio, contenuto in un'ampolla d'oro a forma di aquila risalente al 1661, verrà versato su un cucchiaio d'oro del 12 secolo. L'unzione del capo, il petto e le mani del sovrano è la parte più sacra della cerimonia. Per questo avverrà al riparo di un baldacchino, che la nasconderà alla vista del pubblico. Nel frattempo, il coro canta l'inno di Händel Zadok The Priest, che compose per l'incoronazione di Giorgio II nel 1727. Da allora è stato cantato prima dell'unzione del sovrano all'incoronazione di ogni monarca britannico.

L'investitura

La fase successiva è quella dell'investitura. L'arcivescovo porrà sul capo di Carlo III la corona di Sant'Edoardo, dal peso di 2 kg, risalente al 1661. Poi il monarca riceverà gli altri simboli del suo potere: il globo, l'anello dell' incoronazione, lo scettro con la croce e lo scettro con la colomba. Nel momento in cui Carlo indosserà la corona suoneranno le trombe e salvo di cannone verranno sparate alla Torre di Londra e in diverse località del regno. Altre insegne reali - i bracciali, il manto, l'anello e il guanto - verranno consegnati da pari del regno di fede musulmana, ebrea, sikh e hindu.

La Fanfara

La famosa fanfara della Filarmonica di Vienna di Richard Strauss seguirà l'incoronazione e poi le campane dell'abbazia suoneranno per due minuti, seguite da un saluto di cannone sparato dall'artiglieria a cavallo della King's Troop e da tutte le stazioni di saluto in tutto il Regno, comprese Bermuda, Gibilterra e sulle navi in ​​mare. La benedizione L'arcivescovo e altri leader cristiani impartiranno la benedizione. È la prima volta che la Benedizione viene condivisa dal clero di diverse denominazioni, un riflesso del progresso ecumenico della Gran Bretagna.

La fine

La parte finale della cerimonia vedrà il Re salire sul trono: la tradizione prevede che molti reali si inginocchino rendendo omaggio davanti al nuovo sovrano, baciandogli la mano destra. L’unico a farlo sarà tuttavia il Principe William.

Incoronazione regina

Incoronazione della regina In una sequenza più breve di quella del re, la regina Camilla ha la sua incoronazione, che inizia con una breve unzione. L'ultima consorte sovrana ad essere incoronata fu la defunta Regina Madre nel 1937. È un onore che viene conferito solo alle consorti femminili, e quindi Sua Altezza Reale il Principe Filippo non ha tenuto tale cerimonia. Camilla è seduta accanto al Re, a simboleggiare la loro comune vocazione davanti a Dio. Segue un momento musicale significativo, quando il coro canterà l'inno dell'incoronazione di Andrew Lloyd Webber, Make A Joyful Noise, mentre il re e la regina sono uniti nella loro comune vocazione. Questa impostazione dei versetti del Salmo 98 è stata commissionata per questo servizio.

Il saluto

Re e Regina prenderanno la Santa Comunione, scenderanno dai troni ed entreranno nella Cappella di Sant'Edoardo, dietro l'altare maggiore. Qui, prosegue sempre la Bbc, Carlo si toglierà la Corona di Sant'Edoardo e indosserà la Corona Imperiale di Stato prima di unirsi alla processione che uscirà dall'abbazia mentre viene suonato l'inno nazionale. A questo punto, il Re e la Regina riceveranno il saluto reale e tre applausi dal personale militare che ha sfilato. Percorreranno quindi la via per tornare indietro a Buckingam Palace.