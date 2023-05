Carlo III, le due carrozze della sfilata: perché re e regina non hanno scelto il mezzo usato da Elisabetta II (per andare all'Abbazia di Westminster)

Tutto è pronto, alle 10,20 (11,20 ora italiana) Carlo e Camilla si recheranno all'Abbazia di Westminster per essere incoronati re e regina. Il corteo, spiega la Bbc, partirà da Buckingham Palace e si sposterà per 4 km (tra andata e ritorno) lungo The Mall (l’ampio viale che unisce da ovest a est Buckingham Palace all'Admiralty Arch) fino a raggiungere Trafalgar Square. Quindi si farà strada lungo Whitehall e Parliament Street per poi svoltare in Parliament Square e Broad Sanctuary: a questo punto raggiungerà la Great West Door dell'Abbazia di Westminster. Saranno le carrozze reali Diamond Jubilee State Coach e Gold State Coach, già utilizzate in occasione delle celebrazioni per il Giubileo della regina Elisabetta II, ad accompagnare Re Carlo III nel giorno della sua incoronazione ufficiale.

Re Carlo incoronazione, le carrozze scelte

Al posto della storica (e scomodissima) Gold State Coach, re Carlo III ha scelto la più recente Diamond Jubilee State Coach ha estetica simile, ma è dotata di tutti i comfort delle vetture di ultima generazione. È stata realizzata nel 2012 per celebrare il 60esimo anniversario dell'ascesa della regina Elisabetta II ai troni del Regno Unito e degli altri reami del Commonwealth la Diamond Jubilee State Coach. È conservata nei Royal Mews insieme alle altre carrozze reali dei Windsor. È stata realizzata con materiali provenienti da edifici storici, navi e altri manufatti britannici, dunque è come se racchiudesse la storia e il patrimonio del Regno Unito.

Il viaggio verso l'Abbazia

Si tratta di un mezzo a quattro ruote elegante e raffinato, pesante 2,75 tonnellate, lungo 5.500 mm e ha una corona dorata, scolpita in quercia della Hms Victory, nella parte superiore. Ha i tergicristalli elettrici, il riscaldamento, l'aria condizionata e gli stabilizzatori idraulici. Per l'occasione sarà trainata da sei Windsor Greys, la celebre razza di cavalli impiegati dalla famiglia reale britannica per le cerimonie di Stato, mentre a scortare la Processione del Re saranno i rappresentanti della Household Cavalry, la cavalleria di Buckingham Palace che accompagneranno il sovrano lungo un percorso disegnato fra il Centre Gate e il The Mall, passando per l'Admiralty Arch, per la King Charles I Island e per il Whitehall Palace. Negli ultimi metri, invece, è previsto il transito dalla Parliament Street, dalla Parliament Square e dal Broad Sanctuary posto proprio a ridosso del Santuario dell'Abbazia di Westminster.

Il cambio carrozza

Finita la cerimonia di incoronazione re Carlo e la regina Camilla raggiungeranno Buckingham Palace, per il primo saluto ufficiale in seguito all'incoronazione, i monarchi effettueranno il viaggio di ritorno, dall'Abbazia di Westminster al Palazzo Reale con un altro mezzo l'iconica Gold State Coach. L'uscita dall'abbazia segnerà l'inizio del corteo dell'incoronazione, con Carlo e Camilla chiamati a salutare la folla dalla vecchia Carrozza d'Oro di Stato (Gold State Coach), costruita nel 1762 e usata per tutte le incoronazioni dal 1831 in avanti. I reali saranno seguiti da una seconda carrozza con a bordo i principi di Galles, William e Catherine, e i loro figli George (inserito pure fra i paggi), Charlotte e Louis. Ad affiancarne l'incedere, 4.000 militari in alta uniforme.

La carrozza di Stato

Si tratta di una carrozza di Stato dorata, chiusa e trainata da otto cavalli Windsor Grey, dal peso di quattro tonnellate e di una lunghezza di 8 metri. La sua costruzione risale al 1762 per mano di Samuel Butler, che la curò in ogni dettaglio con ornamenti, sculture dorate e pannelli dipinti da Giovanni Battista Cipriani. Secondo tutti coloro che hanno avuto l’onore di esservi trasportati, però, la caratteristica principale è la sua incredibile scomodità in marcia. A partire da Guglielmo IV, Re dal 1830 al 1837, che descrisse il viaggio all’interno come quello «a bordo di una nave in un mare agitato». Anche Giorgio VI, regnante tra il 1936 e il 1952, lo descrisse come «uno dei viaggi più scomodi mai fatti»: per questo motivo fece aggiungere delle coperture in gomma alle ruote in legno originali. Ma tale espediente non servì a molto: anche sua figlia, la Regina Elisabetta II, affermò che il tragitto affrontato per l’incoronazione «fu orribile». Re Carlo ha così deciso di stravolgere la tradizione reale e di usare la Gold State Coach, la carrozza delle incoronazioni, solo per il viaggio di ritorno da Westminster a Buckingham Palace. Il motivo è molto semplice: a causa della sua età (ha 260 anni) e del suo peso cammina solo a passo d'uomo, dunque affrontare tutta la lunga processione iniziale avrebbe richiesto troppo tempo (oltre al fatto che il viaggio sarebbe stato scomodissimo).