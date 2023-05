Re Carlo deluso dalla partenza di Harry. E al banchetto dopo l'incoronazione brinda ad Archie per il compleanno del nipote

Un brindisi per i suoi nipotini. Tra cui Archie, che proprio il 6 maggio ha compiuto 4 anni. Ma anche della tristezza per l'assenza di Harry, volato di nuovo in California poche ore dopo l'incoronazione. Re Carlo ha affrontato l'argomento nel banchetto privato dopo la cerimonia, dove davanti a parenti e amici stretti si è detto amareggiato perché il secondogenito, pur invitato al pranzo, aveva preferito tornare subito a casa.

Il retroscena

Lo scrive il Daily Mail in un retroscena di Rebecca English, citando una fonte reale secondo la quale «il monarca era profondamente deluso dall'assenza di Harry», mentre «altri componenti della famiglia invece avrebbero tirato un sospiro di sollievo di fronte all'assenza del secondogenito di Carlo e Diana».

Assente ma non dimenticato da suo padre che, rispondendo al brindisi di William in suo onore, ha citato i nipotini George, Charlotte e Louis, ma anche Archie, augurandogli un buon complenno. Il compleanno del primo figlio con Meghan Markle è (ufficialmente) il motivo per il quale Harry ha deciso di non restare a Londra più tempo dello stretto necessario.

Relegato in terza fila con i reali non attivi, nascosto dal cappello della zia Anna, solo e con i rapporti col fratello William più tesi che mai (i due non si sarebbero proprio parlati), Harry è apparso come un pesce fuor d'acqua, scambiando qualche battuta solo con le cugine e poi riprendendo di corsa l'aereo per Los Angeles da Heathrow.