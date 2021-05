Razzo cinese, ecco quando cade. Protezione Civile: «Remota ipotesi di frammenti al Sud»

L'impatto con l'atmosfera del razzo cinese ci sarà, ma quando (e dove) averrà è ancora un mistero: si è ridotto a 3 ore il margine di incertezza per il rientro del secondo stadio del razzo Lunga Marcia 5B. Lo indicano i siti internazionali che stanno seguendo la traiettoria descritta dal detrito spaziale e che fanno i loro calcoli in linea con quelli del Comando di Difesa Aerospaziale del Nord-America (Norad): hanno appena aggiornato le loro stime e sono concordi nell'indicare che l'impatto nell'atmosfera potrebbe avvenire nelle prime ore del mattino di domenica 9 maggio.

Protezione civile: «R emota ipotesi che cada in Italia »

Si è ridotta, dunque, come indica la Protezione civile, la finestra di incertezza relativa al rientro incontrollato in atmosfera del lanciatore spaziale cinese previsto per questa notte. Al momento, le tre traiettorie che potrebbero interessare alcuni settori di nove regioni centro-meridionali italiane si collocano tra l'1:00 di notte e le 7:30 del mattino. «Resta remota», spiega il Dipartimento, la probabilità che uno o più frammenti possano cadere sul nostro territorio. Tuttavia il tavolo tecnico continuerà a seguire l'evolversi della situazione attraverso i dati disponibili fino all'avvenuto impatto al suolo.

Il punto è stato fatto sulla base degli ultimi dati forniti dalla Agenzia Spaziale Italiana (Asi) durante il nuovo incontro del tavolo tecnico che si è aggiornato nel pomeriggio di oggi presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile. Al tavolo hanno partecipato anche rappresentanti delle Regioni potenzialmente interessate, per la condivisione di analisi e aggiornamenti sull'evoluzione delle operazioni con i territori e con le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

Razzo cinese, dove cadrà? Guidoni: «Possibilità di colpire qualcuno pari a una su diversi miliardi»

Il razzo cinese può cadere sul Centrosud, la Protezione civile: non state all'aperto

L'orario e luogo approssimativo dell'impatto

Indica un margine di incertezza di poco più di tre ore anche l'organizzazione europea per la sorveglianza spaziale Eusst (EU Space Surveillance and Tracking), che pone come orario approssimativo le 4:11 italiane, quindi la fascia oraria compresa fra le 1:00 circa e le 7:30 circa del mattino del 9 maggio. È impossibile al momento stabilire con una precisione maggiore ora e luogo nei quali potrà avvenire il rientro.

Cilindro di 20 tonnellate

L'attenzione è d'obbligo perché, con le sue circa 20 tonnellate, il secondo stadio del razzo cinese Lunga Marcia 5B è uno dei più grandi detriti spaziali a cadere in modo incontrollato sulla Terra negli ultimi anni. La stazione spaziale cinese che nel 2018 aveva tenuto tutto il mondo col fiato sospeso ne pesava otto.

Le stime sulle orbite di questo cilindro dal diametro di cinque metri e lungo più di 30 vengono aggiornate continuamente e tutte le organizzazioni internazionali che le stanno analizzando sono concordi nell'indicare che l'impatto nell'atmosfera potrebbe avvenire nelle prime ore del mattino di domenica 9 maggio, con un ampio margine di incertezza.

I radar europei per la sorveglianza spaziale e il tracciamento indicano che lo stadio del lanciatore scende mentre ruota velocemente su sé stesso, con un'inclinazione tale che l'Eusst stima che il rientro possa avvenire entro la latitudine compresa fra 41,48 gradi Nord e 41,48 gradi Sud: un'area vasta, ma nella quale «la maggior parte della superficie terrestre è coperta dall'oceano o da aree disabitate, quindi la probabilità statistica di un impatto sul suolo nelle aree popolate è bassa».

L'incertezza è comunque d'obbligo e soltanto poche ore prima del rientro sarà possibile avere stime più precise e cominciare a escludere alcune zone. Al momento quell'area vista comprende l'Italia centro-meridionale, da Roma in giù, insieme a parte dell'Africa, delle Americhe e dell'Asia meridionale e dell'Australia, più gli oceani Atlantico, Pacifico e Indiano.

«Diventa possibile calcolare con precisione la zona del rientro quando l'oggetto si trova sotto 120 chilometri di quota: allora cadrà dove la traiettoria lo porta», dice all'ANSA Tommaso Sgobba, direttore esecutivo della Iaas (International Association for The Advancement of Space Safety). Lo stadio del Lunga Marcia 5B era caduto in modo incontrollato anche nel 2020, ma allora l'attenzione era troppo concentrata sulla pandemia; il problema è che le cadute incontrollate di detriti spaziali sono molto più frequenti di quanto si creda.