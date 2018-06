Infermiera palestinese 21enne uccisa a Gaza, aveva le mani in alto. Israele avvia un'indagine

L'esercito israeliano ha annunciato di aver aperto un'inchiesta sulla morte di Razan Ashraf al-Najjar (21 anni) uccisa venerdì scorso negli scontri con l'esercito e i cui funerali ieri sono stati seguiti da migliaia di persone a Gaza.

Il gruppo di operatori sanitari palestinesi, di cui faceva parte Razan Ashraf al-Najjar (21 anni) uccisa venerdì scorso negli scontri con l'esercito israeliano, si afferma di essersi avvicinato al confine con «le braccia alzate» e in camice bianco. Lo indica - citato da Haaretz - un video rilasciato dalle autorità a Gaza. Il dottor Yossef Abu Arrish, capo dei servizi medici di Gaza - riferito dalla stessa fonte - ha detto che «i paramedici si sono avvicinati al confine con le braccia alzate e in camice bianco e l'esercito ha sparato verso loro lacrimogeni».

