Rapita nel locale, 21enne stuprata e uccisa dal branco

Si trovava in compagnia di alcuni amici quando un conoscente, insieme ad altri tre giovani, si era avvicinato a lei e, vedendola ubriaca, si era offerta di accompagnarla a casa. Quello che la 21ennenon poteva immaginare è che presto quei quattro ragazzi l'avrebberoLa terribile notizia arriva da Chanthaburi, in. La ragazza, una settimana fa, si trovava in un locale dove aveva appena visto la finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Un ragazzo, suo conoscente, si era avvicinato a lei e si era offerto di accompagnarla a casa, ma la giovane è stata poi caricata su un furgoncino e portata in un luogo isolato, dove è stata prima stuprata e poi uccisa. Il corpo seminudo dellaè stato ritrovato il giorno seguente, con della schiuma alla bocca, sangue fuoriuscito dal naso e i vestiti sparsi a terra, nelle vicinanze.In merito allo stupro e all'omicidio sono stati. I tre sono stati identificati dopo che la polizia ha visionato le registrazioni dellea circuito chiuso del locale: nel filmato, diffuso dalla polizia e riportato anche da Metro.co.uk, che ha dato la notizia , si vedono i quattro caricare di peso la ragazza, in stato di incoscienza, e portarla fuori dal locale.I parenti e gli amici della ragazza sono convinti che il branco la abbiaprima di mettere in atto il tremendo piano. Nong, infatti, era priva di sensi quando è stata portata via dal locale. Sono in corsoapprofonditi sul corpo proprio per accertare questa ipotesi.