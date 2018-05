© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha tentato di rapinare una famiglia con bambini, ma non aveva fatto i conti con, un poliziotto fuori servizio. L’incredibile scena è avvenuta ined è stata immortalata dalle telecamere di sorveglianza: le immagini hanno già fatto il giro del mondo.Il rapinatore, il 21enne Elivelton Neves Moreira, ha tirato fuori una pistola in mezzo ai passanti, ma la madre che si è trovato davanti,, non ha perso il sangue freddo: quando ha visto che l’uomo impugnava l’arma nonostante si trovasse davanti a dei bambini, anche lei ha tirato fuori la sua, sparandogli e mettendolo fuori combattimento.La donna gli ha sparato tre colpi nello stomaco, per poi disarmarlo prendendo a calci la sua pistola. Tutto per difendere una famiglia con bambini che si trovava sul ciglio della strada, e che si è ritrovata davanti il rapinatore dopo un party in onore della festa della mamma. La poliziotta ha subito chiamato l’ambulanza dal suo cellulare, ma il rapinatore è morto in ospedale per le ferite riportate: il governatore di San Paolo Marcio Franca ha ringraziato la donna, 42 anni, per il suo coraggio e per aver salvato i passanti dal rapinatore armato.