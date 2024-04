Raid israeliano a Damasco, sei morti: ucciso alto ufficiale dei Guardiani della rivoluzione

Fra le vittime del raid israeliano a Damasco ci sarebbe anche l'alto ufficiale dei Guardiani della rivoluzione Mohammad Reza Zahedi, riferisce al Arabiya citando i media iraniani.

L'obiettivo del raid israeliano sarebbe stato, secondo l'emittente pubblica iraniana al-Alam, il consolato iraniano a Damasco che è stato «completamente distrutto».

Thread: Reuters is confirming #IRGCterrorists commander Mohammad Reza Zahedi who oversaw Levant operations has been killed today in #Syria by #Israel. This is a significant achievement for Israel. Mohammad Reza Zahedi led Department 2000 of the #IRGCterrorists Quds Force, which… pic.twitter.com/bHgQAqT0Px — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) April 1, 2024

«È l'omicidio più importante compiuto da quello del generale Soleimani». Così il direttore dell'Istituto per gli studi sulla sicurezza nazionale (Inss) israeliano Tamir Hyman - ex direttore dell'Agenzia nazionale per la Sicurezza - ha commentato l'uccisione del comandante senior della Forza Quds Mohammad Reza Zahedi a Damasco. «Sembra - ha aggiunto citato da Ynet - che l'Iran stia finalmente pagando un prezzo per essere dietro la maggior parte dell'attività offensiva contro Israele». Il generale Qasem Soleimani fu ucciso in un attacco in Iraq circa quattro anni fa.