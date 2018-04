© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sopravvive al morso di un serpente, all'aggressione di un orso e all'attacco di uno squalo. Non c'è due senza tre. E per, un ventenne del, il detto - purtroppo - si è rivelato vero. Il giovane "outdoorsman" è sopravvissuto al suo terzo maledetto appuntamento con il regno animale: un attacco di squalo mentre nuotava al largo delle coste delle«È un po 'folle», ha detto Dylan alla Bbc dall'isola di Kauai. «Non sembra che io abbia molta fortuna, ma è una specie di fortuna in situazioni sfortunate».Il ragazzo si stava godendo le onde del Pacifico giovedì mattina quando ha sentito qualcosa colpire una gamba. «Ho visto lo squalo sotto di me, ho iniziato a prenderlo a calci - so di averlo colpito almeno una volta - e ho nuotato fino a riva il più velocemente possibile».Lo squalo, che si ritiene essere uno squalo tigre tra 6 e 8 piedi (circa 2 metri), ha lasciato i segni dei suoi denti nella gamba di Dylan che è stata ricucita con sette punti.Il giovane avventuriero è stato in giro per gli Stati Uniti e il Canada negli ultimi anni, finanziando i suoi viaggi con strani lavori come il cowboy e persino come istruttore di addestramento di sopravvivenza.Fu suo nonno il primo a insegnargli tecniche di sopravvivenza all'età di tre o quattro anni, e nacque un amore per la vita all'aria aperta. «Ho insegnato ai ambini e alle persone, chiunque volesse, come sopravvivere nel deserto e vivere lontano dalla terra come facevano gli esploratori», ha raccontato Dylan alla Bbc.Stava mettendo alla prova proprio quelle abilità di sopravvivenza in Colorado lo scorso luglio, quando alle 4 del mattino, mentre dormiva all'aperto, si è svegliato con la testa serrata tra le fauci di un orso. «Questo orso nero mi ha afferrato per la parte posteriore della testa, e io ho lottato, colpendo nell'occhio fino a quando non mi ha lasciato andare».Nove punti metallici nella parte posteriore della sua testa hanno sigillato l'incontro. Dylan attribuisce questi pericolosi incidenti al fatto di essere spesso nel posto sbagliato nel momento sbagliato, aggiungendo: «Non incolpo dello squalo, non incolpo dell'orso e non incolpo del serpente a sonagli..».Serpente a sonagli? Questo ci porta alla corsa di Dylan, tre anni fa: un attacco serpente a sonagli durante un'escursione nell'Utah. «Stavo camminando lungo una pista e pensavo di aver preso a calci un cactus, poi ho visto un serpente a sonagli tutto arrotolato». Ma fortunatamente il serpente gli aveva iniettato solo un po' di veleno, quindi stette male sono un paio di giorni.