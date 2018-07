Thailandia trovati vivi i 12 ragazzi: erano nella grotta dal 23 giugno. «Non si sono mai mossi»

ragazzi dispersi con il loro allenatore in una grotta thailandese dal 23 giugno.



LEGGI ANCHE ----> Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia thailandese di Chiang Rai, che dirige le operazioni di soccorso ha appena fatto un annuncio incredibile. Sono stati trovati vivi e in buone condizioni i 12dispersi con il loro allenatore in unathailandese dal 23 giugno.LEGGI ANCHE ----> Militari statunitensi per trovare i ragazzi

Breaking: The 12 boys and soccer coach missing in a cave in #Thailand for a week have been found alive. pic.twitter.com/IpCYnXOH9J — BeeNewsDaily (@BeeNewsDaily) 2 luglio 2018

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo di ragazzi che era intrappolato in una grotta in Thailandia è stato trovato a 400 metri dalla cavità di «Pattaya Beach», rimasta asciutta durante le inondazioni, e apparentemente non si sono mossi da lì per per tutta la durata della loro scomparsa. I soccorritori avevano da giorni identificato l'area come l'unica possibile via di salvezza per i dispersi, di cui non si avevano notizia da ormai nove giorni. Ci vorranno alcune ore per imbastire le operazioni di recupero e riportare i 13 dispersi all'esterno della grotta, ha aggiunto il governatore della provincia di Chiang Rai, che dirige le operazioni di soccorsi.