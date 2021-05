Migranti, sopravvive sul barcone senza acqua né cibo per 22 giorni: la storia della 17enne Aicha è da brividi

«Non avevamo neanche più la forza di buttare i corpi in mare». Il racconto alla Bbc di Aicha, 17 anni, è di quelli che fa venire i brividi. Per 22 giorni è sopravvissuta su un barcone smarritosi sulla rotta tra la Mauritania e le isole Canarie e quasi subito rimasto senz'acqua, cibo e benzina con 59 persone a bordo. Poi, quando questa giovane ivoriana era già stremata e quasi senza speranze, è arrivato l'avvistamento da parte di un elicottero dell'aeronautica spagnola.

I militari si sono trovati di fronte a una scena terribile e raccapricciante: Aicha e le sole altre due persone ancora in vita insieme a lei erano circondate da cadaveri. 24 corpi, si sarebbe calcolato in seguito. Gli altri 32 erano già finiti nell'oceano. È la più grave tragedia registrata su questa rotta migratoria, una delle più pericolose verso l'Europa, dal 2009.

Più di due settimane dopo quella «fossa comune in mezzo al mare» - così ha descritto la scena il caporale Juan Carlos Serrano -, Aicha sta recuperando la salute. Nella sua intervista alla Bbc, la ragazza, il cui cognome non è stato diffuso, ha fornito altri dettagli. «Due giorni dopo la partenza non avevamo più né acqua né cibo», ha raccontato in francese. «A bordo c'erano uomini che non riuscivano più a stare in piedi e gridavano per la sete». Secondo le ricostruzioni della polizia spagnola pubblicate dai media locali, il barcone partì dalla Mauritania tra il 4 e il 5 aprile con 42 litri d'acqua a bordo, meno di mezzo litro a testa, e viveri sufficienti al massimo per i tre o quattro giorni necessari di solito per raggiungere l'isola di Gran Canaria. Qualcosa è evidentemente andato storto: il giorno dell'avvistamento, il 26 aprile, l'imbarcazione si trovava a circa 500 chilometri a sudovest dell'isola di El Hierro, completamente fuori rotta. Nel frattempo, parte dei migranti a bordo sono morti di fame e sete, mentre altri si sono buttati in mare volontariamente.

A 17-year-old from Ivory Coast has shared her incredible story of being rescued after spending three weeks adrift at sea

Out of 59 passengers, Aicha is one of only three to survive - recovering after 10 days in hospitalhttps://t.co/bNZq86YQol pic.twitter.com/KYxktqzAHm

— BBC News (World) (@BBCWorld) May 15, 2021