«Papà scusa, riportami a casa», le prime parole di Maria ricomparsa dopo 5 anni dalla sua fuga

di Alessia Strinati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

aveva fatto perdere le sue tracce alla sua famiglia, oggiè tornata a casa. La ragazza, che oggi ha 18 anni era scomparsa da Friburgo nele in questi giorni è tornata a farsi viva con la sua famiglia. «Scusa, papà, riportami a casa»: queste sono state le sue prime parole quando ha sentito per la prima volta, attraverso i social, i suoi cari dopo tanto tempo.La ragazza ha contattato i suoi tramite Facebook e ha fatto sapere loro che si trovava a Milano. Maria era fuggita con un uomo di 58 anni, sembra in modo consensiente, anche se la sua età configura l'operato come un reato. Il rapitore è stato individuato una settimana dopo la ricomparsa della ragaza ed è stato arrestato con l'accusa di rapimento e violenza sessuale. In un'intervista al Corriere della Sera, Maria ha raccontato quello che è successo: per 5 anni con il suo rapitore hanno viaggiato tra la Polonia e l'Italia e da qualche tempo si trovavano a Milano.«Sapevo di essere ricercata in tutta Europa e solo quando ho capito che non sarei più finita in una comunità per minori, ho trovato il coraggio per uscire allo scoperto», ha spiegato la giovane, «Avevo troppa paura di tornare, ma alla fine non sono più riuscita a reggere il senso di colpa», ha concluso. Oggi finalmente Maria ha riabbracciato la sua famiglia e la speranza è che possa riprendere in mano la sua vita e condurre un'esistenza normale.