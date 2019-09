Ragazza ruba la carta di credito ai genitori e paga due killer per ucciderli

Florida dopo aver rubato la carta di debito dei suoi Una ragazza di 17 anni, Alyssa Michelle Hatcher, è stata arrestata indopo aver rubato la carta di debito dei suoi genitori nel tentativo di pagare due persone per ucciderli. È quanto emerso dalle indagine delle autorità locali che hanno arrestato la 17enne nella Contea di Lake: sulla ragazza pende l'accusa di istigazione all' omicidio . I funzionari del dipartimento dello sceriffo hanno riferito di essere stati contattati da un giovane testimone che ha affermato che Hatcher aveva dato a un amico "molti soldi" in modo da poter trovare qualcuno che uccidesse i suoi genitori.

Teen Plotting Parents Murder: Alyssa Michelle Hatcher Biography, Wiki, Age, Family, Net Worth, Boyfriend, Instagram, Fast Facts You Need to Know https://t.co/nbt68uuMkb pic.twitter.com/yu5kE2kFEm — wikiglobals (@wikiglobals) September 11, 2019

L'indagine ha tempestivamente scoperto che l'adolescente aveva rubato la carta di debito dei suoi genitori e completato due transazioni - una per $ 503 e l'altra per $ 926,40. Un detective ha contattato il ragazzo di Hatcher e ha appreso che è stata vista l'ultima volta lunedì mattina in una nota farmacia dove, secondo gli inquirenti, voleva che i suoi genitori fossero uccisi.

Durante l'interrogatorio, Hatcher ha confessato di aver rubato la carta di debito dei suoi genitori e ha ammesso di aver effettuato le due transazioni. Ha aggiunto che i $ 100 della prima transazione sono stati usati per comprare cocaina mentre altri $ 400 sono stati dati a un altra persona che aveva il compito di assoldare i due killer . Secondo la procura, i genitori di Hatcher stanno perseguendo le accuse contro la ragazza.

