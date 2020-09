Ragazza incinta muore a 31 anni di Covid: si è infettata al suo baby shower

Ultimo aggiornamento: 17:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Infettata ad un, organizzato dalle colleghe: una donna di 31 anni,, incinta, è morta di coronavirus in, ad Anapolis. Una storia che ha fatto il giro del web, emblema di come la superficialità davanti al virus, e l, possa arrivare a provocare tragedie come questa., insegnante, era all’ottavo mese di gravidanza: per mesi era stata attenta e aveva usato tutte le precauzioni per evitare di contrarre il Covid, dato che la sua gravidanza era a rischio, ma quella festa a sorpresa ha rovinato tutti i suoi piani. Per fortuna la sua figlioletta neonata è stata salvata dai medici grazie ad un taglio cesareo, e sta bene.Al baby shower er, asintomatica, che ha contagiato altre persone, compresa la 31enne: pochi giorni dopo la festa Camila ha avvertito i primi sintomi, è stata portata in ospedale ed è stata fatta partorire. Pochi giorni dopo il peggioramento e di seguito la morte.