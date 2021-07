Raffaella Carrà: famosa anche oltre oceano, ecco come la presentò David Letterman

«Il prossimo ospite è la star del programma più popolare in Italia che si chiama "Buonasera Raffaella"». Così David Letterman nello storico 'Late Night Show', uno dei pilastri della storia del talk show a stelle e strisce, presenta Raffaella Carrà morta oggi, 5 luglio 2021, all'età di 78 anni. La puntata risale al marzo del 1986. Era una trasmissione di 15 puntate, cinque delle quali vennero girate a New York e quindi visibili in tutto il Nord America e America latina.

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI La Spagna omaggia Raffaella Carrà nei suoi giornali... TELEVISIONE Raffaella Carrà e quella sorpresa in diretta che fece piangere... TELEVISIONE Quando Raffaella Carrà disse a Mara Venier: «Ecco cosa... IL RICORDO Raffaella Carrà e Frank Sinatra: «Sul set mi... 78 ANNI Raffaella Carrà è morta, la malattia tenuta segreta

Raffaella Carrà e Frank Sinatra: «Sul set mi regalò una collana preziosa, ma io la rifiutai perché avevo capito quello che voleva»