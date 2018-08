L'ultimo abbraccio della 15enne al fidanzato in fin di vita: lo scatto fa il giro del web

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un ultimo addio che ha commosso il mondo del web quello della 15enneal fidanzatoIl giovane, 16 anni, è stato travolto dalle onde mentre nuotava davanti alla costa gallese ed è stato recuperato alcune ore dopo dai soccorritori che l’hanno portato in condizioni disperate all’ospedale Alder Hey Children's di Liverpool, dove le cure mediche e i macchinari l’hanno tenuto in vita.Dopo sette giorni di attesa i dottori hanno comunicato alla famiglia che Blake non ce l’avrebbe fatta per via dei danni arrecati al cervello. I genitori hanno scelto di staccare la spina per via delle condizioni irrecuperabili e Stephanie, che gli è sempre stato accanto, gli ha voluto dare l’ultimo saluto. Si è stesa al suo fianco abbracciandolo finché i medici non hanno fermato i macchinari. I genitori hanno realizzato lo scatto del momento, che poi è diventato virale sulla rete."Oggi è stato il giorno più difficile della mia vita, che non potrò mai dimenticare. Sono stata al fianco di Blake non l'ho mai lasciato. Ieri - ha scritto la ragazza sul social - ci è stato detto che non si sarebbe mai più svegliato e abbiamo preso la difficile decisione di spegnere la macchina e lasciarlo andare. Lui non ha provato alcun dolore ed è morto circondato dall’amore della sua famiglia. Mi mancherà sempre e avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Non mi dimenticherò mai di te, Blake, vola in alto baby boy. Ti renderò orgoglioso. Ti amo e lo farò sempre".