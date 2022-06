Putin «morirà entro due anni, soffre di gravi malattie», le indiscrezioni della spia ucraina Kyrylo Budanov

Due anni di vita. Sarebbe questo il tempo che rimane da vivere a Putin secondo il generale maggiore ucraino Kyrylo O. Budanov. I funzionari ucraini ritengono che il Presidente russo Vladimir Putin soffra di "gravi" malattie. Budanov ha affermato che Putin "non ha una lunga vita davanti a sé" durante un'intervista pubblicata sabato da USA Today. La pubblicazione ha notato che Budanov non ha fornito prove per le sue affermazioni.

Gli interrogativi sulla salute di Putin

Sebbene il Cremlino abbia insistito sul fatto che Putin sia in buona salute, sono rimasti degli interrogativi sulle sue condizioni. All'inizio del mese, Newsweek ha riferito che un rapporto riservato degli Stati Uniti afferma che il presidente russo sembra essersi sottoposto a un trattamento per un cancro avanzato in aprile. A maggio Budanov ha affermato che Putin era "molto malato" di cancro e di altre malattie. Ha dichiarato a Sky News che il presidente russo era in "pessime condizioni psicofisiche ed è molto malato".

I prigionieri statunitensi

Durante l'intervista con USA Today, Budanov ha parlato anche di Andy Tai Ngoc Huynh e Alexander Drueke, gli ex membri del servizio americano che si sono offerti volontari per combattere in Ucraina e che sarebbero stati catturati dalle forze russe. Budanov ha detto che i due soldati si trovano attualmente in una prigione del Donbas, ma non ha fornito dettagli sulle loro condizioni. "Ci stiamo lavorando", ha detto Budanov parlando dei soldati americani nell'intervista. "Il modo di risolvere la questione non è facile... ma vediamo un modo per risolverla. Sarà più o meno legato a uno scambio di prigionieri. Abbiamo a disposizione persone che i russi vogliono fortemente, che hanno bisogno di riavere indietro... ma non accadrà in una o due settimane. Ci vorranno alcuni mesi".