Putin: «L'iniziativa in Ucraina è nelle nostre mani, ​non ci ritireremo dai territori conquistati»

Guerra in Ucraina. L'iniziativa nel conflitto in è «totalmente nelle mani delle forze armate russe» e se ciò continuerà «lo Stato ucraino potrebbe subire un colpo irreparabile». Lo ha affermato il presidente Vladimir Putin, citato dall'agenzia Interfax.

L'attacco di Putin

È «impossibile» che la Russia accetti di ritirarsi dai territori conquistati in Ucraina nell'ambito di negoziati. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin. «Tutti capiscono che questo è impossibile, sia i circoli dominanti in Ucraina che quelli occidentali», ha aggiunto Putin, citato dall'agenzia Interfax.

Vladimir Putin ha detto che è «impossibile» portare via alla Russia i progressi militari effettuati sul campo. In un intervento trasmesso alla televisione, Putin ha aggiunto che le idee avanzate da Kiev per risolvere il conflitto attraverso un processo di pace sono «proibitive». Il piano di pace in dieci punti di Volodymir Zelensky sollecita il ritiro delle forze russe, la cessazione delle ostilità e il ripristino dei confini dell'Ucraina con la Russia.

🚨🇷🇺🇺🇦 President Putin: “Ukraine failed the counteroffensive; if this continues, the question of their statehood will soon arise.”



BASED pic.twitter.com/Kg7rtj4bPG — Jackson Hinkle 🇺🇸 (@jacksonhinklle) January 16, 2024

Zelensky: "Dobbiamo ottenere la superiorità aerea"

«Dobbiamo ottenere una superiorità aerea per l' Ucraina come abbiamo ottenuto quella nel Mar Nero. Possiamo farlo, i partner sanno ciò di cui abbiamo bisogno e quali quantità. Permetterebbe progressi sul terreno. Due giorni fa abbiamo provato che possiamo colpire aerei russi che non erano stati abbattuti finora». Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al Forum di Davos.