«Putin ha un tumore alla tiroide». Il media indipendente russo "Proekt" ha svelato l'indiscrezione che, se confermata, avrebbe del clamoroso. L'inchiesta si basa su una serie di documenti ufficiali arrivati alla redazione. «Vi mostriamo l'elenco dei medici che accompagnano il presidente nei suoi viaggi», si legge nell'articolo, che racconta dettagliatemente di come i dottori hanno assistito lo zar, quando «apparentemente aveva problemi alla schiena».

A Sochi, in una delle ville di Putin «uno specialista in cancro alla tiroide è andato a trovarlo 35 volte», racconta ancora il Proekt. Si tratta di Yevgeny Selivanov, «un chirurgo, almeno fino a poco tempo fa specializzato in oncologia, per la precisione sul problema del cancro alla tiroide nei pazienti anziani», si legge.

A far emergere nell'inchiesta gli spostamenti dei medici, sono i dati pubblici dei pagamenti che il governo ha corrisposto alla clinica, e che riportano con precisione date, luoghi e nomi dei dottori inviati. Proekt sottolinea dunque le coincidenze che accomunano le missioni di un gruppo ristretto di dottori e specialisti, e le strane sparizioni dai riflettori di Putin.

Russian investigative site @wwwagentsmedia has published records of doctors who visit Putin, including for a lengthy period when he apparently had back problems and – more recently – a thyroid cancer specialist who went to see him 35 times in Sochi alonehttps://t.co/e5YjunzdjH

— max seddon (@maxseddon) April 1, 2022