Putin ha rischiato di essere truffato. Un dentista e la sua amante (entrambi ucraini) avrebbero usato procure contraffatte del Cremlino per vendere proprietà del governo russo a una prestigiosa società immobiliare tedesca molto, la Sascha Klupp, per un valore di 13 milioni di euro. Ma tutto è stato bloccato, con un vero e proprio scontro tra Mosca e Berlino. E ora si indaga per frode.

L'affare

All'inizio sembrava tutto un affare redditizio. L'investitore immobiliare Sascha Klupp e i suoi soci in affari hanno acquistato quattro appezzamenti di terreno dal governo russo nell'emergente quartiere berlinese di Karlshorst: una sezione di 17.000 metri quadrati (4,2 acri) del vecchio aeroporto, oltre a tre edifici residenziali fatiscenti dove ufficiali sovietici una volta vissuta. Gli investitori hanno pagato un totale di 13,5 milioni di euro, un prezzo apparentemente ragionevole nel surriscaldato mercato immobiliare di Berlino, soprattutto considerando che l'aerodromo, parte del quale era stato dichiarato monumento storico, offriva ancora molto spazio per nuovi edifici di alta qualità.

Il blocco dell'ambasciata russa

Quando la Klupp il 18 marzo ha cercato di entrare nella proprietà appena acquisita, due segretari dell'ambasciata russa hanno bloccato tutto. Sostenevano che Mosca non avesse mai venduto gli appezzamenti di terreno. Così Klupp ha presentato una denuncia penale, ma anche l'ambasciata russa, entrambi per frode.

Lo scontro tra Mosca e Berlino

Oltre a rivolgersi alla Procura della Repubblica, l'ambasciata russa ha chiesto assistenza anche al ministero degli Esteri tedesco. Ben presto è emerso che ancora diverse proprietà del governo russo erano nell'elenco delle vendite all'insaputa di Mosca, comprese anche parti del complesso delle ambasciate sul grande viale Unter den Linden di Berlino.

Chi c'è dietro le vendite

Un team di giornalisti di Der Spiegel ha cominciato a cercare delle prove. Un nome appare diverse volte nei documenti: Jefim B., un dentista di 60 anni del distretto berlinese di Grunewald. L'uomo, nato a Czernowitz nell'attuale Ucraina, si atteggiava a rappresentante autorizzato del governo russo presso gli uffici del catasto. Ha presentato procure dall'aspetto professionale dell'amministrazione presidenziale di Vladimir Putin, inclusi un francobollo e uno stemma con un'aquila bicipite, al notaio che ha autenticato gli accordi di vendita. Ha cercato di vendere parte degli immobili a società di proprietà dei suoi figli.

La relazione con la spia russa

Se l'uomo intendeva davvero rubare le proprietà di valore in Germania a Putin o se è stato lui stesso ingannato, alla fine dovrà essere chiarito da un tribunale. Le indagini della polizia criminale suggeriscono che il dentista avesse una relazione intima con una donna misteriosa che presumibilmente si atteggiava a ufficiale di alto rango con un'agenzia di intelligence russa. Si dice che abbia ottenuto le presunte procure del Cremlino per B., prima di ordinargli di trasferire parte del prezzo di acquisto a un uomo con indirizzo a Mosca. Ma non è chiaro dove siano finiti effettivamente i soldi, per un totale di circa 1,8 milioni di euro. Secondo l'indagine, la presunta spia non è nemmeno russa. Piuttosto, come il dentista Jefim B., è ucraina.

Chi è il dentista

Jefim B. è una figura ben nota nelle zone eleganti della Berlino occidentale, dove gli piace portare a spasso i suoi cani tra le ville. Conduce uno stile di vita benestante, come molti in questa parte di Berlino. La sua famiglia vive in una grande casa con colonne alte e guida auto costose. E ha un passato nel settore delle sale da gioco. All'inizio degli anni '90 ha gestito la Sesam Spielhallen GmbH prima di diventare amministratore delegato della Vienna Gaststätten- und Video-Betriebs-GmbH nel 2004. Scopo della fondazione: "La gestione di ristoranti, sale giochi e apparecchiature video con proiezioni di film regolari" e "vendita al dettaglio di articoli di sesso". Nel 2007, l'intraprendente uomo d'affari ha lasciato l'industria. A quanto pare voleva provare a fare il salto. Se i sospetti dei pubblici ministeri di Berlino sono corretti, il dentista ei suoi complici volevano vendere immobili russi in Germania su larga scala, aggirando segretamente l'ambasciata russa.

Le proprietà russe in Germania

La Russia possiede ancora una serie di proprietà in Germania fino ad oggi, inclusi vecchi complotti militari, missioni commerciali e consolati, spesso in posizioni privilegiate. La maggior parte di quella proprietà di proprietà russa si trova nell'ex Germania dell'Est, dove l'Unione Sovietica ha mantenuto numerose basi militari e complessi abitativi dopo la fine della seconda guerra mondiale. Un piccolo numero di questi complessi è ancora oggi di proprietà della Federazione Russa.

Le chat

Non è chiaro come e quando sia iniziata l'operazione speciale per acquisire le proprietà russe. Olena G., l'amante del dentista, avrebbe giocato un ruolo chiave. Il 57enne vive anche nella zona di Grunewald a Berlino. Di recente ha scritto in un profilo sui social media: "L'amore è uno stato d'animo in cui le persone con le regole più rigide si lasciano impazzire!" È stato seguito da tre emoji di fuoco. Nelle chat, i due si sono rivolti l'un l'altro con termini affettuosi e si sono assicurati a vicenda i propri sentimenti. Tra i messaggi di gara, tuttavia, gli affari erano al centro dell'attenzione. A mezzogiorno del 22 febbraio 2020, il dentista ha contattato Olena. "Saluti, amore mio", ha scritto in russo. In risposta, gli ha inviato una foto di una procura rilasciata a suo nome. Sopra il testo c'erano le parole: "Mosca, Cremlino". Il documento sarebbe stato firmato dal capo dell'amministrazione presidenziale. Nel breve testo, il dentista è autorizzato a vendere proprietà russe a Berlino. "Rimarrai sbalordito in un minuto", ha scritto. "Guarda i dati." "Sei un gioiello", ha risposto, probabilmente intuendo l'affare di una vita.

Le trattative

Secondo i registri catastali, nel novembre 2020 il dentista si è rivolto per la prima volta al tribunale distrettuale competente nel distretto di Lichtenberg a Berlino in merito al patrimonio immobiliare russo. Tramite un notaio, ha chiesto informazioni su uno dei lotti di terreno a Karlshorst, un comune di Lichtenberg. È stata allegata una presunta procura dell'amministrazione presidenziale russa. Dichiarava di essere autorizzato a "richiedere e ricevere" tutti i documenti relativi alle proprietà. Il tribunale distrettuale ha prontamente recuperato le informazioni che aveva richiesto. Ci sono alcune prove che suggeriscono che il dentista credesse davvero di far parte di qualcosa di grande. La sua amante Olena gli ha inviato documenti che l'hanno identificata come colonnello nelle riserve dell'FSB, l'agenzia di intelligence interna russa. E gli ha anche inoltrato messaggi che presumibilmente provenivano dal Cremlino. Nell'autunno del 2020, ha persino ricevuto una presunta nota di ringraziamento dal Cremlino "per l'enorme lavoro svolto", firmata da un presunto luogotenente generale dell'FSB, che avrebbe aggiunto di non vedere l'ora di "un'ulteriore fruttuosa cooperazione".

I conti di Mosca

Allo stesso modo, l'ordine di condurre discretamente le transazioni immobiliari proveniva da un conto chiamato "Mosca, Cremlino", con un numero russo. "La cosa più importante è che nessuna informazione venga trapelata", si legge in un messaggio di chat che Olena G. ha inoltrato a B. "Il denaro ama il silenzio". Ha risposto: "Cercheremo di fare tutto in silenzio, ma non sempre funziona". In ogni caso, il dentista era pienamente impegnato. All'inizio del 2021, ha cercato contatto nella scena immobiliare berlinese e ha presto stabilito legami con il noto promotore immobiliare berlinese Sascha Klupp. La reazione iniziale di Klupp fu apparentemente di scetticismo. Un importante studio legale di Berlino e un noto notaio sono stati assunti per controllare le procure. Nessuno, però, a quanto pare sospettava che i documenti dell'amministrazione presidenziale di Putin potessero essere falsi.

Le richieste di rimborso

Nelle ultime settimane, il magnate immobiliare Klupp ha fatto tutto il possibile per cercare di riavere i suoi soldi. Si dice che il dentista avrebbe firmato un contratto promettendo a Klupp il rimborso del prezzo di acquisto e il rimborso della maggior parte delle spese accessorie. Quando è stato contattato, Klupp ha rifiutato di commentare l'accordo e le sue conseguenze, citando le indagini in corso. L'ambasciata russa ha affermato di sostenere l'accusa "nell'ambito delle sue competenze". La questione del "ripristino dei diritti di proprietà della Federazione Russa sugli immobili è attualmente in fase di risoluzione", ha aggiunto. Ciò che è chiaro è che questa storia ha molti perdenti: un'ambasciata caduta in disgrazia che ha lasciato sfuggire dalle sue mani immobili per un valore di 13,5 milioni di euro, investitori presumibilmente truffati e un presunto rappresentante del Cremlino che probabilmente era solo un normale dentista e ora deve pagare per il danno. L'unica cosa che non è cambiata è lo stato delle proprietà russe a Karlshorst. Sono ancora vuote. E fatiscenti.