Hanno aiutato Putin a conquistare Kherson, ma anche la centrale nucleare di Chernobyl. Sono talpe ucraine, che Kiev sta epurando. Tetiana Sapian, portavoce dell'ufficio investigativo statale dell'Ucraina, ha affermato a Politico che gli agenti dell'intelligence russa dell'FSB si sono infiltrati: sia nel servizio di sicurezza SBU ucraino che nel governo locale. Vere e proprie mine dall'interno, che sono state posizionate con l'aiuto di funzionari ucraini fuggitivi pro-Mosca.

I traditori

Tra i "traditori" c'è Oleh Kulinich, ex capo del dipartimento della Crimea della SBU con sede a Kherson. Le forze dell'ordine sospettavano che lavorasse come una talpa dell'FSB. Come si era infiltrata? Con l'aiuto di funzionari filo-russi fuggitivi e di un ex legislatore sanzionato dagli Stati Uniti. “Nelle prime ore dell'invasione, Kulinich ha deliberatamente bloccato qualsiasi tentativo di informare la leadership sulla reale situazione nella regione (Kherson). Non ha preso alcuna misura per proteggere la sovranità dell'Ucraina. Ha ordinato al personale di lasciare il posto di servizio. Successivamente, ha rilasciato armi regolari a persone che non avevano nulla a che fare con la SBU. Ha lasciato il suo posto ed è partito per Kiev il 24 febbraio", ha detto Sapian durante un briefing.

L'arresto

Kulinich è stato arrestato lo scorso luglio. E l'accusa è di tradimento. Se ritenuto colpevole dal tribunale, Kulinich rischia l'ergastolo. L'ufficio investigativo e la SBU hanno pubblicato le intercettazioni tra lui e il suo presunto collaboratore, l'ex vice segretario alla Difesa ucraino Volodymyr Sivkovych, fuggito dall'Ucraina in Russia nel 2014. All'inizio del 2020, peraltro, Sivkovych ha anche intrapreso una campagna di disinformazione contro le elezioni presidenziali statunitensi del 2020, secondo il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti.

La caduta della centrale di Chernobyl

Un altro sospettato di tradimento è Andriy Derkach, deputato filo-russo fuggitivo sanzionato dagli Stati Uniti per la sua cooperazione con l'FSB. Kulinich avrebbe fatto pressioni per la nomina di Andriy Naumov alla carica di vice capo della SBU (che ora rischia l'estradizione in Ucraina dalla Serbia). Sembra che abbia aiutato i russi a ottenere la centrale nucleare di Chernobyl nel febbraio dello scorso anno. E la Russia, secondo il sito web dei media russi The Insider, avrebbe offerto asilo a Naumov in cambio di "testimonianza contro Zelensky". Naumov è anche sospettato di riciclaggio di denaro. "Uno dei compiti principali di Kulinich era quello di minare il lavoro del governo centrale dall'interno, infiltrarsi con agenti nemici, sbilanciare il suo lavoro", ha detto Sapian.

Paura nei servizi segreti

“Su istruzioni di Sivkovych, Kulinich ha nominato persone ad alcune posizioni dirigenziali nella SBU. Era principalmente interessato alle unità regionali a Chernihiv, Sumy, Kharkiv e in altre regioni di confine", ha detto Sapian. "Inoltre ha regolarmente informato male la leadership sulle reali intenzioni dei servizi speciali russi". Zelenskyy ha licenziato Kulinich nel marzo dello scorso anno. Ma avrebbe in seguito continuato a lavorare come consigliere dell'ex capo del servizio di sicurezza dell'Ucraina Ivan Bakanov.