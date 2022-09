Gas, petrolio e grano ai talebani. La Russia di Putin è vicina a firmare un accordo con i funzionari dell'organizzazione di guerriglia afghana. In questi giorni una delegazione sarebbe a Mosca per la fase finale dei colloqui. I beni russi, secondo ​la Camera di Commercio e Investimenti dell'Afghanistan, sarebbero meno costosi di quelli di altri Paesi. La nazione asiatica importa la maggior parte del cibo e del petrolio dalla Russia, dove il commercio bilaterale vale 200 milioni di dollari all'anno.

Russia, banche perdono oltre 25 miliardi di euro a causa delle sanzioni

Putin e i talebani, il nodo sanzioni

Per l'accordo c'è però un problema: ed è quello delle sanzioni. Entrambi gli Stati, ovvero Russia e Afghanistan, sono soggetti a restrizioni da parte della maggior parte delle banche. La delegazione di talebani sta quindi cercando di trovare un modo su come l'Afghanistan trasferirà i suoi fondi per le forniture di Mosca. Secondo il quotidiano locale TOLO News, è nelle intenzioni di Nooruddin Azizi, ministro del commercio ad interim dell'Afghanistan, inviare il denaro attraverso un paese terzo. Di cui, però, non ha fatto il nome.

Mosca cerca nuovi clienti

I negoziati arrivano mentre Mosca cerca clienti alternativi per il suo mercato energetico, con l'Unione europea che ha fissa un tetto massimo al prezzo del petrolio e si appresta a introdurne uno nuovo sul gas. Ci sono poi le pressione degli Stati Uniti, che hanno esortato le altre nazioni a ridurre la loro dipendenza dall'energia russa. Ma Putin ha bisogno di fondi per continuare la guerra in Ucraina.

⚡️Reuters: Taliban close to finalizing contract to purchase Russian gasoline.



Reuters reports that Afghan officials are nearing the end of negotiations with Russia to purchase gasoline and benzene for the Taliban government. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) August 29, 2022

Cuba e Arabia Saudita aumentano le importazioni

L'Afghanistan non è l'unico paese ad aver aumentato le sue importazioni di energia dalla Russia. L'Arabia Saudita ha raddoppiato l'import di petrolio russo a luglio, mentre Cuba ha iniziato ad acquistare petrolio russo nello stesso mese.