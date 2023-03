Putin, lo stress da guerra e i timori per la sua vita: ecco perché lo zar dorme nel suo ufficio al Cremlino

Vladimir Putin, lo zar di Russia, sta dormendo quotidianamente nel suo ufficio al Cremlino. Il motivo? Lo stress da guerra. Il presidente russo avrebbe anche abbandonato la sua amante ginnasta, Alina Kabaeva, e i suoi figli. La versione dei media russo ipotizza che abbia deciso di trasferirsi nel Cremlino per motivi di sicurezza.

Finora Putin ha vissuto nella sua residenza ufficiale a Novo-Ogaryovo, fuori Mosca. Tuttavia, recenti rivelazioni hanno svelato che condivideva anche un «castello» con Kabaeva. L'appartamento di Putin dovrebbe trovarsi nel Palazzo del Senato, progettato dall'architetto russo Matvey Kazakov tra il 1776 e il 1787. Secondo i media russi e ucraini, oltre il Mirror, hanno svelato che dietro la scleta di Putin di dormire al Cremlino ci sarebbe un forte stress provocato dalla guerra.

Putin utilizza regolarmente la residenza ufficiale di Bocharov Ruchey a Sochi, sul Mar Nero, e si dice che possieda anche un palazzo separato da un miliardo di sterline sulla scogliera a Gelendzhik, che vanta un boudoir per la pole dance e un vigneto. Ha ammesso di aver ospitato il Presidente Xi nel suo appartamento al Cremlino durante la visita di Stato del leader cinese la scorsa settimana. In un'intervista televisiva ha dichiarato: «Ho un appartamento qui, dove ultimamente passo molto tempo».

Il suo portavoce Dmitry Peskov ha chiarito che la decisione di Putin di vivere vicino al suo ufficio al Cremlino è direttamente collegata alla guerra. Alla domanda su quanto spesso Putin abbia vissuto qui, ha risposto: «Molto spesso dall'inizio dell'operazione militare speciale in Ucraina. Usa questo appartamento perché la sua agenda di lavoro è fitta».

Alcuni ex leader russi dell'Unione Sovietica hanno vissuto al Cremlino: Lenin occupò un appartamento qui dopo la rivoluzione bolscevica del 1917. Anche la Regina Elisabetta II ha soggiornato qui durante la sua unica visita di Stato in Russia nel 1994.

