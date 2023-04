Putin, sosia smascherato da un dettaglio sul collo? Danilov: «Lo Zar non è mai andato a Kherson»

Tra le teorie più discusse della guerra russo-ucraina ce n'è una che regna sovrana e che riguarda il Capo del Cremlino: Vladimir Putin avrebbe un sosia (per altri anche di più) che sostituisce lo zar originale «per gli eventi più rischiosi per la sua sicurezza». Dopo più di un anno dall'inizio della guerra, il giallo putiniano si è alimentato sempre di più. Questa volta però, sembrano esserci prove più evidenti, come la cicatrice a seguito di un'operazione alla gola e le dicharazioni di giornalisti e politici.





La visita di Vladimir Putin nei territori occupati in Ucraina era tutta una messa in scena ed è stata compiuta da un sosia del presidente russo. Lo afferma il Consigliere per la sicurezza e la difesa nazionale ucraina, Oleksiy Danilov, sottolineando che il vero Putin incontra da vicino solo persone che hanno trascorso un periodo di quarantena. «Prima di tutto non c'era nessun Putin. Per comunicare con il vero Putin bisogna trascorrere almeno 10-14 giorni in quarantena. Lì non c'era Putin, ma un suo sosia, ne ha più di uno», ha affermato Danilov citato da Ukrainska Pravda. Putin è ormai un uomo «spaventato», ha detto, ricordando che gli ospiti stranieri vengono fatti sedere a grande distanza da lui. Ieri il Cremlino ha diffuso un video in cui Putin visitata il quartier generale militare russo nelle aree occupate delle regioni ucraine di Kherson e Lugansk.

Quella ciciatrice sospetta

I dubbi erano già emersi in vista della Pasqua ortodossa del 16 aprile. Un tweet pubblicato da un'utente russa, mostrerebbe le immagini della visita dello zar al tempio ortodosso per la Messa pasquale. Sul volto, eccessivamente magro, la regia russa dell’evento avrebbe cercato di porre rimedio riprendendo Putin da lontano e dal basso.

La visita di Vladimir Putin nella Cattedrale di Cristo Salvatore, durante la funzione pasquale, ha fatto emergere un dettaglio interessante: sul collo dello zar si vede una cicatrice al quanto sospetta e notata anche dai telespettatori e dagli utenti del web. In questi mesi in molti hanno ipotizzato teorie sullo stato di salute del presidente russo: c'è chi sosteneva che avesse il cancro, il morbo di Parkinson o entrambi. Ma il Cremlino ha ripetutamente dichiarato che il presidente russo è sano. Tuttavia, le voci si sono intensificate dopo il servizio pasquale ortodosso di domenica scorsa.

Il deputato del popolo Alexei Goncharenko, a sua volta, ha detto che Putin non aveva un bell'aspetto durante il servizio andato in onda e che riusciva a malapena a muoversi, e nella foto, secondo lui, è chiaramente visibile una cicatrice sul collo. «Se guardi da vicino, è in qualche modo sospettosamente simile alla lettera Z. È chiaro che sia stato sottoposto a un'operazione medica», ha dichiarato Goncharenko.





Anche il giornalista e blogger ucraino Denys Kazansky ha richiamato l'attenzione sull'«upgrade» dell'oligarca. Secondo il reporter, lo zar sarebbe stato costretto ad operarsi: se il trattamento medico non aiuta, la ghiandola tiroidea del paziente viene solitamente rimossa. Alcuni utenti del web hanno sottolineato che anche sei mesi fa i media hanno scritto su un possibile cancro alla tiroide di cui potrebbe soffrire Putin mentre sostengono l'idea che Putin abbia subito un'operazione alle corde vocali.