Putin, i sosia e come riconoscerli: dalle orecchie al mento fino all'andatura, la guida di Kiev (e il nuovo dettaglio)

Putin sosia - I dettagli del viso, dagli occhi al mento. I movimenti, l'atteggiamento, le andature. Come riconoscere i sosia di Putin? Esistono davvero? Secondo Andriy Yusov, portavoce dell'agenzia di intelligence militare ucraina, lo zar è solito utilizzare delle controfigure in determinati eventi. Già nei mesi scorsi sono stati avanzati dubbi sull'autenticità di Putin in contesti pubblici, dalla visita a Mariupol e Kherson, oppure durante un incontro ravvicinato con gli studenti a Mosca.

Per l'occasione la Bild pubblicò le immagini che mostrerebbero le differenze tra Putin e i suoi doppi. Il capo dei servizi segreti ucraini Kyryll Budanov, intervistato dal britannico Daily Mail, ne ha contati tre che, dice, «si sono sottoposti a interventi di chirurgia plastica per assomigliare all’originale». Il Cremlino, ovviamente, ha più volte negato le accuse.

Le controfigure a Mariupol e Kherson

Citando le visite a Mariupol e Kherson Yusov ha sottolineato come lo zar «non si siederebbe mai in quella macchina e non si vestirebbe mai in quel modo. Non parlerebbe mai con presunti residenti locali, questo perché l'accesso al vero Putin al Cremlino è limitato anche per il suo stesso entourage». In particolare tutti sono obbligati a mantenere minimo un metro di distanza e ad ogni incontro ufficiale la tavolata diventa sempre più lunga. Sempre su Mariupol Keir Giles, un esperto di Russia e consulente senior presso il think tank londinese Chatham House, ha dichiarato a Newsweek che il presidente russo potrebbe aver usato una controfigura perché la Russia aveva bisogno di «vendere la sua gente una storia di successo nella guerra».



Le orecchie

Nell'agosto 2022, il capo dell'intelligence militare ucraina, il maggiore generale Kyrylo Budanov, ha sottolineato come le orecchie di Putin avessero un aspetto diverso in molte delle sue apparizioni pubbliche. Budanov ha dichiarato come le abitudini, l'aspetto e persino l'altezza di Putin fossero cambiati. «L'aspetto delle orecchie, è diverso. E quella è come un'impronta digitale, l'immagine dell'orecchio di ogni persona è unica. Non può essere ripetuta», ha spiegato senza offrire tuttavia prove concrete a sostegno delle sue accuse.

Il mento e il naso

Fotogrammi sembrano inoltre mostrare differenze nel mento e nel sottogola, il naso allungato o compatto, il taglio dei capelli. Dati biometrici che hanno analizzato la distanza e la posizione relativa di orecchie, naso e occhi, il disegno delle rughe e l’orientamento delle sopracciglia. Alcuni siti di fact-checking si sono applicati alle rivelazioni “cospirazioniste” e in qualche caso hanno spiegato l’apparente incongruità. Per esempio, il fotogramma presentato come un Putin d’annata, febbraio 2023, appare identico in una notizia della Bbc del 5 febbraio 2020, tre anni prima, alla presentazione delle credenziali di 23 ambasciatori a Mosca. Colpisce il mento sfuggente della seconda foto rispetto alla terza, che dovrebbero avere una differenza di un giorno. In realtà, sarebbero entrambe relative al video della visita di Putin a Mariupol, in cui le sequenze successive dimostrerebbero come il mento sfuggente fosse dovuto solo a una smorfia di Putin che ne stravolge la fisionomia.

Le andature

Sempre Budanov ha fatto emergere un dettaglio nuovo: quelle delle andature. I sosia di Putin si muoverebbero in modo differente dallo zar: abitudini, maniersimi, camminate che non corrisponderebbero a quelle del presidente. Piccoli dettagli capaci di dimostrare l'esistenza delle controfigure.

La risposta del Cremlino

Il Cremlino ha risposto che tali accuse sono fabbricazioni. «Probabilmente avrete sentito dire che Putin abbia molti sosia che lavorano al suo posto mentre lui siede in un bunker», ha detto ai giornalisti ad aprile il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov. «È l'ennesima bugia, vedete voi stessi com'è il nostro presidente. È sempre stato, ed è tuttora, super attivo. Chi lavora accanto a lui difficilmente riesce a stargli dietro. La sua energia può solo essere invidiata»