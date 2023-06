«Il ministro della Difesa, Shoigu, resterà in sella. Si è esposto molto, e andato al fronte, è un personaggio chiave per Putin. Piuttosto, bisogna vedere se ci saranno delle purghe nei confronti di chi nelle forze armate non ha mosso un dito per fermare il capo di Wagner, Prigozhin, e non gli ha impedito di entrare da trionfatore a Rostov sul Don e poi avanzare fino a quasi 200 km da Mosca, con un modestissimo tentativo di colpirlo da parte di alcuni elicotteri». L’ambasciatore Stefano Stefanini, ex consigliere diplomatico del presidente Napolitano ed ex rappresentante d’Italia presso la Nato, ha ancora molti dubbi sulla strana marcia dei mercenari Wagner «su un nastro stradale scoperto, un bersaglio facilissimo per l’aviazione».

Può essere che Putin abbia ordinato di non attaccarli?

«Sì, potrebbe non aver voluto aprire uno scenario di guerra civile e abbia preferito affidarsi all’improbabile mediazione del bielorusso Lukashenko, che dopo essere stato a lungo vassallo di Putin, all’improvviso è diventato colui che evita il crollo della Federazione russa. Lukashenko ha detto, fra tante cose, una verità: se la Russia va in crisi, ci travolge».

E i miliziani Wagner da molti sono considerati degli eroi…

«Oh sì, hanno ricevuto applausi a Rostov, e fino a ieri la propaganda di guerra russa li portava in palmo di mano. Se Putin li avesse sterminati, ne avrebbe fatto dei martiri».

Prigozhin la farà franca?

«Putin in qualche modo deve regolare i conti con lui, non può permettersi che uno che gli ha fatto opposizione e lo ha sfidato con la forza, ne esca impunemente. È difficile pensare che ci sia un posto insieme, per Putin e Prigozhin, nell’Olimpo russo o bielorusso. Prigozhin sembra averlo capito, perché ha lanciato messaggi via Telegram ma non ha ancora mostrato la faccia dopo essere stato su tutte le tv mondiali per 48 ore. Dal momento in cui ha salutato tutti a Rostov, nessuno lo ha più visto. Presumiamo che sia vivo e vegeto, ma non si mette in mostra».

Putin è riuscito a ristabilire la propria autorità?

«Ciò che è successo dimostra quanto sia difficile capire le dinamiche del potere interno alla Russia e al Cremlino. Apparentemente, c’è stato un braccio di ferro tra Putin e Prigozhin ed è difficile negare, malgrado alcuni aspetti di messinscena, che nel discorso alla nazione di sabato Putin fosse seriamente preoccupato, se non lo era ha fatto una performance da Oscar. Da questa prova di forza, apparentemente esce vincitore: Prigozhin va in esilio in Bielorussia e le sorti di Wagner rimangono piuttosto vaghe, in parte riassorbite nelle forze armate russe, in parte al seguito di Prigozhin in Bielorussia, dove Lukashenko dice di non avere problemi a poter contare su una forza mercenaria e mette perfino a disposizione un campo militare in disuso. Il suo ministro della Difesa aggiunge di non avere difficoltà a prenderlo a bordo. Per un Paese normale questo sarebbe fantascientifico: ti entra qualche migliaio di uomini bene armati e… ti metti a disposizione? Intanto, è sfatato il mito del controllo della Russia e di tutte le dinamiche interne da parte del Cremlino. L’onnipotenza di Putin è stata infranta da una sua creatura, Prigozhin, una specie di Frankenstein. Avendo visto i Wagner all’opera, i fedelissimi di Putin della guardia nazionale hanno detto pure loro: ci servono i carri armati. Si è messa in moto una reazione incontrollabile. E i russi hanno visto le conseguenze della guerra entrargli in casa: i tank a presidio della Piazza Rossa, il rischio che l’“operazione speciale” tenuta lontana diventi invece una guerra civile… È stato Putin a evocare lo spettro del 1917».

Esiste un successore di Putin?

«Qualcuno se lo sta domandando, nel caso in cui Putin lasciasse il potere o venisse eliminato. Ma non esiste oggi un successore designato, nessuno che abbia un potere tale da autonominarsi delfino, anche perché se lo fa si mette contro di lui…».

Quali saranno le conseguenze sulla guerra in Ucraina?

«Per il momento nessuna. Non conseguenze dirette, almeno. Le operazioni sono continuate da entrambe le parti. Gli ucraini attaccano e guadagnano lentamente terreno, i russi resistono. Stesso scenario di qualche giorno fa. Le conseguenze sul morale delle forze armate russe si giocano a media e lunga scadenza, non immediatamente. Dal punto di vista tattico, il venir meno del supporto offerto da Wagner non ha un peso notevole: i mercenari sono stati usati in offensiva, non in difesa, sono unità da guerriglia urbana o atti di barbarie, non da guerra di frizione o di trincea come adesso. Se poi possano rispuntare da nord, dalla Bielorussia, è un altro discorso».